Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε στην Sabah ότι δεν θεωρεί πιθανό η Κύπρος α αποτελέσει στόχο ιρανικής επίθεσης στο παρόν στάδιο, εκτιμώντας ότι ακόμη και στο «νότιο τμήμα του νησιού» ο κίνδυνος είναι «πολύ περιορισμένος», ιδίως για μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

«Δεν το θεωρώ πιθανό αυτή τη στιγμή. Και στο ''Νότο'' εκτιμώ ότι ο κίνδυνος είναι περιορισμένος, πολύ περιορισμένος. Για πολιτικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να μην υπάρξει κάτι σημαντικό».

Αναφερόμενος συνολικά στη σύγκρουση Ιράν – ΗΠΑ/Ισραήλ, προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση ενέχει σοβαρούς κινδύνους για ολόκληρη την περιοχή και την παγκόσμια σταθερότητα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, κάτι που – όπως είπε – θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και χρηματοοικονομικές πιέσεις.

Ο Φιντάν χαρακτήρισε ως «χειρότερο σενάριο» μια παρατεταμένη και διευρυνόμενη σύγκρουση που θα συμπαρασύρει όλη τη Μέση Ανατολή σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία επεξεργάζεται όλα τα πιθανά σενάρια σε στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ, εκτίμησε ότι στόχος τους είναι να αποδυναμώσουν στρατιωτικά το Ιράν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην αποτελεί μελλοντική απειλή, ενώ δεν απέκλεισε ότι το ανώτατο σενάριο θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και σε αλλαγή καθεστώτος. Υποστήριξε επίσης ότι η Άγκυρα είχε καταβάλει προσπάθειες για την αποτροπή ή τουλάχιστον την καθυστέρηση της έναρξης του πολέμου μέσω διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο στοχοποίησης της Τουρκίας, τόνισε ότι «η Τουρκία προστατεύει πάντα τον εαυτό της», διαθέτοντας «τη βούληση και την ικανότητα» να το πράξει, ανεξαρτήτως της ιρανικής κρίσης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι περίπου 20.000 Τούρκοι πολίτες – συμπεριλαμβανομένων διπλών υπηκόων – βρίσκονται στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταγραφεί απώλειες. Οι τουρκικές αρχές, όπως είπε, παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση, διατηρούν ανοικτές τις συνοριακές διόδους και λειτουργούν σε 24ωρη βάση για την υποστήριξη των πολιτών.