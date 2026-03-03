Σε δηλώσεις του προς ανταποκριτές στα Ηνωμένα Έθνη, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, ανέφερε ότι «η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του ιρανικού καθεστώτος συνεχίζεται», υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες ενεργούν «με ισχύ, συντονισμό και αποφασιστικότητα».

Ευχαρίστησε «τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου για την αταλάντευτη ηγεσία και την ηθική τους διαύγεια σε αυτή την κρίσιμη στιγμή», δηλώνοντας ότι «οι στόχοι μας είναι σαφείς: καμία πυρηνική δυνατότητα, καμία απειλή βαλλιστικών πυραύλων, η καταστροφή του Ναυτικού και η εξάρθρωση του δικτύου των ενδιάμεσων του καθεστώτος».

Ο Ντανόν τόνισε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτίθενται «αποφασιστικά, χειρουργικά, χωρίς απολογίες», κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι «αντιδρά σε κατάσταση απελπισίας».

Υπογράμμισε ότι «εκτοξεύθηκαν πύραυλοι κατά του Ισραήλ», αλλά και κατά κρατών της περιοχής, καθώς και «ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος, στην Κύπρο», υποστηρίζοντας ότι «αυτό δεν είναι στρατηγική. Είναι πανικός. Είναι απελπισία».

Κάνοντας σαφή αντιδιαστολή, δήλωσε ότι «εμείς στοχοποιούμε στρατιωτικές υποδομές, εκείνοι στοχοποιούν οικογένειες», προσθέτοντας ότι το καθεστώς «τρομοκρατεί τον ίδιο του τον λαό, τρομοκρατεί εμάς και τώρα προσπαθεί να τρομοκρατήσει την περιοχή και τον κόσμο».

Παρά τις απώλειες, ανέφερε ότι «δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας». Προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο ενός πυρηνικά οπλισμένου Ιράν, τόνισε ότι «αυτό δεν είναι ένας κίνδυνος που ανεχόμαστε. Είναι μια πραγματικότητα που δεν θα επιτρέψουμε. Γι’ αυτό η κοινή επιχείρηση ήταν αναγκαία».

Αναφερόμενος σε επικρίσεις εντός του ΟΗΕ, σημείωσε ότι η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από αξιωματούχους του Οργανισμού «λήφθηκε στην πραγματικότητα στα τέλη Ιανουαρίου» και απεικονίζει αμάχους «που σκοτώθηκαν από το ίδιο το ιρανικό καθεστώς».

Επανέλαβε ότι «θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον λαό μας, για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, τόνισε εκ νέου ότι «ένας από τους στόχους της κοινής επιχείρησης είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνική δυνατότητα για να απειλήσουν ολόκληρο τον κόσμο», προσθέτοντας ότι «θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνική ικανότητα».

Όσον αφορά τη διάρκεια της επιχείρησης, απάντησε ότι θα συνεχιστεί «όσο χρειαστεί», αναγνωρίζοντας ότι «δεν είναι εύκολο για τον λαό στο Ισραήλ που βρίσκεται σε καταφύγια για πολλές ημέρες» και ότι «η θυσία σας θα συνεχιστεί όσο χρειάζεται για να επιτευχθεί ο στόχος της επιχείρησης».

Απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς που βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, τους κάλεσε να παραμείνουν δυνατοί.

«Δεν θα διαρκέσει για πάντα. Κάνετε μια θυσία, αλλά για το μέλλον του Ισραήλ πρέπει να την κάνουμε», είπε, προσθέτοντας ότι «υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, επιτέλους αναλαμβάνουμε δράση» και ότι «ο κόσμος θα είναι καλύτερος, ολόκληρη η περιοχή, ολόκληρος ο κόσμος».

Αναφορικά με το μέλλον της ηγεσίας στο Ιράν, εξέφρασε την ελπίδα για αλλαγή, δηλώνοντας ότι «ελπίζουμε να υπάρξει νέα ηγεσία. Ο ιρανικός λαός αξίζει καλύτερη ηγεσία. Προσευχόμαστε για την ελευθερία σας. Και πιστεύω ότι η ελευθερία θα έρθει αργά ή γρήγορα».

Κλείνοντας, σχολιάζοντας αναφορές περί επίθεσης σε σχολείο στο Ιράν, είπε ότι «λυπούμαστε για την απώλεια κάθε ζωής αμάχου. Υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, οι οποίες υποδεικνύουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το σχολείο. Εμείς στοχοποιούμε στρατιωτικούς στόχους. Αυτό κάνουμε. Οι Ιρανοί κάνουν ακριβώς το αντίθετο».



