Ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε στο NewsNation ότι σύντομα θα μάθετε ποια θα είναι η απάντηση στην επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ και στους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, ανέφερε δημοσιογράφος του μέσου στο X, επικαλούμενος συνέντευξη μαζί του.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ δέχθηκε επίθεση από δύο drones, προκαλώντας πυρκαγιά και υλικές ζημιές, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση που δημοσίευσε το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτηση στο X την Τρίτη.

Διαβάστε επίσης: Πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ μετά από ιρανική επίθεση (vid)

Πηγή: Reuters