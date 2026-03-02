«Σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και απέδωσε την κλιμάκωση σε «υποκίνηση του Ισραήλ, που τρέφεται από το αίμα και το χάος».

Μιλώντας σε πρόγραμμα ιφτάρ στο Συνεδριακό Κέντρο του ΑΚΡ, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Προσεύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των Ιρανών αδελφών μας που έχασαν τη ζωή τους, ιδίως του εκλιπόντος Χαμενεΐ, και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον ιρανικό λαό εκ μέρους της χώρας και του έθνους μου», τονίζοντας ότι η Τουρκία «μοιράζεται τον πόνο» του Ιράν ως γειτονική χώρα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, «το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν επετεύχθη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» και απέδωσε την κλιμάκωση σε «υποκίνηση του Ισραήλ, που τρέφεται από το αίμα και το χάος», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορά εξελίχθηκε σε «θερμή σύγκρουση», με αρνητικές επιπτώσεις και για χώρες του Κόλπου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος αποκάλυψε ότι από το Σάββατο είχε εκτενείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, καθώς και ηγέτες χωρών του Κόλπου.

Όπως είπε, στις συνομιλίες αυτές συζητήθηκαν τρόποι άμεσης αποκλιμάκωσης και τερματισμού των εχθροπραξιών. Η Άγκυρα θα συνεχίσει να εντείνει τις επαφές , είπε, «μέχρι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή».

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία επιδιώκει «για τους γείτονές της ό,τι θέλει και για τον εαυτό της» και ακολουθεί μια πολιτική με επίκεντρο την ανθρώπινη ζωή.

Προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, η σύγκρουση θα έχει σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, προκαλώντας οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

«Η φωτιά πρέπει να σβήσει πριν εξαπλωθεί περισσότερο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα της Άγκυρας είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η επιστροφή στον διάλογο, ενώ παράλληλα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών της.

