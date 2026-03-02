Το Κολέγιο των Επιτρόπων της Κομισιόν εξέτασε σήμερα την εξελισσόμενη κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς και τις επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, το έργο της Κομισιόν θα καθοδηγείται από δύο βασικές προτεραιότητες: τη στήριξη των κρατών μελών και την προστασία των πολιτών της ΕΕ από τις αρνητικές συνέπειες των εξελίξεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργασίες της Κομισιόν θα επικεντρωθούν σε συγκεκριμένους τομείς. Στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, η Κομισιόν ενισχύει τη στήριξη προς τα κράτη μέλη στις προσπάθειες εκκένωσης και επαναπατρισμού, μεταξύ άλλων μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, σε στενή συνεργασία με τις Αντιπροσωπείες της ΕΕ.

Παράλληλα, ενισχύεται η παρακολούθηση των κινδύνων διαταραχής των μεταφορών, ιδίως γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ εντείνεται ο συντονισμός με αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και με τις εθνικές αρχές.

Στον τομέα της ενέργειας, η Κομισιόν επισημαίνει πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στις τιμές όσο και στον εφοδιασμό και προγραμματίζει τη σύγκληση Ομάδας Δράσης για την Ενέργεια με τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, με την πρώτη συνεδρίαση να αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, η Κομισιόν διατηρεί αυξημένη επαγρύπνηση και στενή συνεργασία με την Europol και τα κράτη μέλη σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους για την εσωτερική ασφάλεια.

Τέλος, αναφέρεται πως στο πεδίο της μετανάστευσης, ενισχύεται η ετοιμότητα μέσω στενότερης παρακολούθησης των τάσεων και ενισχυμένης συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και χώρες-εταίρους.

