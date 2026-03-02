Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν υποβάλει αίτημα για χρήση της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στην Κύπρο, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε διάδρομο προσγείωσης, δήλωσε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ίβετ Κούπερ μιλώντας στο Times Radio.

Η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας διευκρίνισε ότι η Βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, παρά το περιστατικό, διαβεβαιώνοντας πως δεν έχει τεθεί ζήτημα διακοπής ή περιορισμού των δραστηριοτήτων της.

Μιλώντας δε στο Sky News, επεσήμανε ότι η επίθεση έπληξε τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της βάσης.

Πρόσθεσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα γύρω από τη βάση, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα από το περιστατικό στην εγκατάσταση που βρίσκεται κοντά στη Λεμεσό.

Σε απάντηση της επίθεσης, η βάση προχωρά στη μετακίνηση οικογενειών στρατιωτικού προσωπικού και στην προσωρινή απομάκρυνση μη απολύτως απαραίτητου προσωπικού. Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε την απόφαση «προληπτικό μέτρο», διευκρινίζοντας ότι οι οικογένειες θα φιλοξενηθούν σε εναλλακτικά καταλύματα εντός της Κύπρου.

Εκπρόσωπος του υπουργείου τόνισε ότι «η ασφάλεια του προσωπικού και των οικογενειών τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», προσθέτοντας ότι η βάση και το προσωπικό της συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, διασφαλίζοντας την προστασία της Βρετανίας και των συμφερόντων της.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση κατά της RAF Ακρωτηρίου από το 1986, όταν η εγκατάσταση είχε δεχθεί ρουκετοβόλα πυρά από Λίβυους ενόπλους.

Αργότερα τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι οι κυπριακές αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή μετά το περιστατικό. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν προτίθεται να εμπλακεί σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση».

Την ίδια ώρα, βρετανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχύσει τις βάσεις τους στην Κύπρο με πρόσθετα μέσα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιμετώπισης drones, μαχητικών αεροσκαφών F-35 και ραντάρ. Το Υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι οι ενισχύσεις αυτές έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπούν κυρίως στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση εναέριων απειλών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, το drone που ενεπλάκη στο περιστατικό ήταν μικρού μεγέθους.

Το ύποπτο πλήγμα σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός Keir Starmer ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επέτρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν επιλεγμένες βρετανικές βάσεις για πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με το Sky News, πρόκειται για τις βάσεις RAF Fairford στο Γκλόστερσαϊρ και τη στρατιωτική εγκατάσταση στο Ντιέγκο Γκαρσία, στα αμφισβητούμενα νησιά Τσάγκος.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες προειδοποίησαν για τον κίνδυνο «ολισθηρής πλαγιάς» που θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ στο να «παρασύρουν» τη Βρετανία σε έναν ακόμη παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

