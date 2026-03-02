Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στα Αραβικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για δολοφονία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού του γενικού επιτελείου από ιρανική πυραυλική επίθεση.



Ajel - Ηλεκτρονική εφημερίδα Σαουδικής Αραβίας





أنباء غير مؤكدة عن مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان جراء ضربة صاروخية إيرانية. pic.twitter.com/kbgKEryZ0q — عاجل السعودية (@3ajel_ksa) March 2, 2026

Israeli Ministry of Defense



Loss of contact with Prime Minister Benjamin Netanyahu pic.twitter.com/HixsWvZfaU — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) March 2, 2026

مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين فى ضربة صاروخية إيرانية دقيقة .

“ادعاء متداول على منصات التواصل"#خامنئي #إيران pic.twitter.com/aes0tRSapZ — Saber benamer (@saberfaraj78) March 2, 2026





Πλαστές εικόνες από Al Jazeera





الصور المتداولة التي تزعم أن قناة الجزيرة أعلنت مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ضربة صاروخية إيرانية مفبركة.



لم تبث الجزيرة أو أي وسيلة إعلام رسمية خبراً من هذا النوع، كما أن الشريط العاجل الظاهر في الصور يحتوي على مؤشرات تلاعب رقمي.



التفاصيل 👇… pic.twitter.com/PTbsgU0xxX — تَـأكّـدْ (@VeSyria) March 2, 2026





