Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στα Αραβικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για δολοφονία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού του γενικού επιτελείου από ιρανική πυραυλική επίθεση.
Ακολουθούν σχετικές αναρτήσεις
Ajel - Ηλεκτρονική εφημερίδα Σαουδικής Αραβίας
🚨🚨— عاجل السعودية (@3ajel_ksa) March 2, 2026
أنباء غير مؤكدة عن مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان جراء ضربة صاروخية إيرانية. pic.twitter.com/kbgKEryZ0q
🚨‼️🔥BREAKING— MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) March 2, 2026
Israeli Ministry of Defense
Loss of contact with Prime Minister Benjamin Netanyahu pic.twitter.com/HixsWvZfaU
مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين فى ضربة صاروخية إيرانية دقيقة .— Saber benamer (@saberfaraj78) March 2, 2026
“ادعاء متداول على منصات التواصل"#خامنئي #إيران pic.twitter.com/aes0tRSapZ
Πλαστές εικόνες από Al Jazeera
الصور المتداولة التي تزعم أن قناة الجزيرة أعلنت مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ضربة صاروخية إيرانية مفبركة.— تَـأكّـدْ (@VeSyria) March 2, 2026
لم تبث الجزيرة أو أي وسيلة إعلام رسمية خبراً من هذا النوع، كما أن الشريط العاجل الظاهر في الصور يحتوي على مؤشرات تلاعب رقمي.
التفاصيل 👇… pic.twitter.com/PTbsgU0xxX
حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي خبر رسمي أو بيان معتمد يؤكد نفوق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القصف الأخير من قبل #إيران. pic.twitter.com/FdBhZAhMKD— المرصد (@almarsd_news) March 2, 2026