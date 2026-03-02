Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στα Αραβικά ΜΜΕ  κάνουν λόγο για δολοφονία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού του γενικού επιτελείου από ιρανική πυραυλική επίθεση.

Ακολουθούν σχετικές αναρτήσεις 

Ajel - Ηλεκτρονική εφημερίδα Σαουδικής Αραβίας



Πλαστές εικόνες από Al Jazeera