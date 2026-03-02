Αύξηση των θετικών μονάδων στη βάση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε χθες, αφού νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού, εντοπίστηκαν σε έντεκα κτηνοτροφικές μονάδες σε Λιβάδια και Ορόκλινη, με αυτές να ανέρχονται στις 22.

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση, «αύξηση των θετικών μονάδων στη βάση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων χθες, θεωρείται φυσιολογική και ήταν αναμενόμενη στη μολυσμένη ζώνη».

Αναφέρει επίσης ότι, «οι εμβολιασμοί των αιγοπροβάτων στα 2Km γύρω από τα χοιροστάσια της μολυσμένης ζώνης άρχισαν από χθες από ιδιώτες κτηνιάτρους οι οποίοι προμηθεύτηκαν μέχρι στιγμής 64900 δόσεις εμβολίου».

Κλείνοντας, «κατανοούμε την ανησυχία του κτηνοτροφικού κόσμου, όμως οι επιδημιολογικές διερευνήσεις, οι δειγματοληψίες, οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι επιβεβλημένες θανατώσεις των μολυσμένων μονάδων και οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν όπως προνοείται από το πλάνο που καταρτίστηκε με στόχο την προστασία κτηνοτροφικού κεφαλαίου και την διασφάλιση της παραγωγής μας».

Διαβάστε επίσης: Νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες