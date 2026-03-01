Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε μια δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Fox News ότι "48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι" του Ιράν έχουν σκοτωθεί έως τώρα, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν "προχωρά γρήγορα".

"Προχωρά. Προχωρά γρήγορα. Έτσι είναι τα τελευταία 47 χρόνια", δήλωσε στη συνέντευξή του στο Fox News. "Προχωρά γρήγορα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία μας, 48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εξοντώθηκαν μονομιάς", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με αυτή τη δημοσιογράφο η οποία ανάρτησε τις δηλώσεις του στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

Η δημοσιογράφος διευκρινίζει ότι η συνομιλία τους έγινε πριν από την ανακοίνωση των πρώτων αμερικανικών απωλειών στη σύγκρουση: τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Σημείωσε ότι, «αν δεν το είχαμε κάνει, αυτοί (οι Ιρανοί) θα είχαν αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε δύο εβδομάδες. Και τότε τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό».

Σε ξεχωριστή συνέντευξή του στο CNBC, δήλωσε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν «προχωράει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

«Οι επιθέσεις θα ενταθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες»

Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν θα συνεχίσουν να εντείνονται, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ και τον επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα.

«Οι δυνάμεις μας χτυπούν τώρα με αυξανόμενη ένταση την καρδιά της Τεχεράνης, και οι επιθέσεις θα ενταθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Νετανιάχου από την οροφή του αρχηγείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ.

«Ωστόσο, αυτές είναι οδυνηρές μέρες», είπε, αναφερόμενος στις θανατηφόρες ιρανικές επιθέσεις στο Τελ Αβίβ και στο Μπέιτ Σεμές. «Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες, στέλνω ευχές για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες», πρόσθεσε.