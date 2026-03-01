Το Ιράν διεξάγει από χθες Σάββατο πλήγματα εναντίον των περισσότερων μοναρχιών του Κόλπου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εγείροντας ανησυχίες για περιφερειακή ανάφλεξη.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι θα πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα σε συμμαχικές τους χώρες του Κόλπου στην περίπτωση που το Ιράν δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ.

Σήμερα το πρωί δημοσιογράφοι του AFP έγιναν μάρτυρες νέων εκρήξεων στη Ντόχα του Κατάρ, στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως και στη Μανάμα του Μπαχρέιν.

Μόνο το Ομάν, που μεσολαβούσε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ οι οποίες επαναλήφθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου , δεν έγινε στόχος.

Δύο νεκροί στα Εμιράτα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε περιστατικό στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία.

Επίσης στο Άμπου Ντάμπι ένας πολίτης σκοτώθηκε από συντρίμμια πυραύλων, επεσήμανε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, προσθέτοντας ότι η χώρα δέχθηκε «επίθεση από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους». Η αντιαεροπορική άμυνα των Εμιράτων «αναχαίτισε με επιτυχία αρκετούς από αυτούς», πρόσθεσε.

Στο Ντουμπάι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αφού αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο AFP ότι άκουσαν έκρηξη και είδαν μια στήλη καπνού να υψώνεται από το εμβληματικό τεχνητό νησί The Palm.

«Μικρή πυρκαγιά» ξέσπασε επίσης στο πολυτελές ξενοδοχείο Μπουρτζ αλ Άραμπ από τα συντρίμμια ενός drone που αναχαιτίστηκε.

Πυρκαγιά ξέσπασε και στο λιμάνι μετά την επίθεση ιρανικών πυραύλων, χωρίς να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε το εμιράτο.

Δύο άνθρωποι ανέφεραν ότι είδαν καπνό να υψώνεται από την αεροπορική βάση αλ Ντάφρα στην πρωτεύουσα των Εμιράτων, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα.

Σύμφωνα με έναν άλλο αυτόπτη μάρτυρα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή ζήτησαν από τους υπαλλήλους τους να απομακρυνθούν.

Τα Εμιράτα έγιναν στόχος 137 πυραύλων και 209 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν ή καταστράφηκαν, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή το υπουργείο Άμυνας.

Η χώρα προειδοποίησε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει στις επιθέσεις αυτές, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Εξάλλου σήμερα δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ντουμπάι όταν συντρίμμια από drones, τα οποία αναχαίτισε η αντιαεροπορική άμυνα, έπεσαν πάνω σε σπίτια.

Δώδεκα τραυματίες στο Κουβέιτ

Το Κουβέιτ, το οποίο έκλεισε τον εναέριο χώρο του, ανέφερε ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγματα, χωρίς να δώσει πιο λεπτομερή απολογισμό.

Ο στρατός της χώρας από την πλευρά του ανέφερε ότι τρεις στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σε πυραυλική επίθεση με στόχο την αεροπορική βάση Άλι αλ Σάλεμ όπου σταθμεύουν Αμερικανοί αλλά και άλλοι αλλοδαποί στρατιωτικοί, συμπεριλαμβανομένων Ιταλών.

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ένας ιρανικός πύραυλος προκάλεσε «σημαντική ζημιά» στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης της βάσης, «αλλά δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος του ιταλικού προσωπικού».

Ένα drone έπληξε επίσης το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τραυματίζοντας ελαφρά υπαλλήλους και προκαλώντας «περιορισμένες υλικές ζημιές στον τερματικό σταθμό επιβατών».

Το Κατάρ καταγγέλλει «την κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με 44 πυραύλους και οκτώ drones, δήλωσε στο AFP ένας διπλωμάτης υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του.

Ένα σύστημα ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς υπέστη ζημιές στην αεροπορική βάση αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο εμίρης του Κατάρ σεΐχης Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι ζήτησε να περιοριστεί «η επικίνδυνη κλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή στη διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κατάρ θεωρεί την ιρανική επιχείρηση «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας» και «διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να απαντήσει σε αυτή την επίθεση», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η Σαουδική Αραβία καταδικάζει την «ιρανική επίθεση»

Η Σαουδική Αραβία, σημαντική περιφερειακή δύναμη, ανακοίνωσε ότι απώθησε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσάς της Ριάντ και ανατολικής επαρχίας της.

Η χώρα εξέφρασε την «έντονη καταδίκη της για τις ιρανικές επιθέσεις» εναντίον της επικράτειάς της και, γενικότερα, για την «ιρανική επιθετικότητα» στην περιοχή.

Το βασίλειο τόνισε ότι «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί την ασφάλειά του και να προστατεύσει το έδαφός του, τους πολίτες του και τους κατοίκους του», τονίζοντας ότι μεταξύ των επιλογών του είναι και «η απάντηση σε αυτή την επίθεση».

Ο ντε φάκτο ηγέτης της χώρας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες των Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας, επεσήμανε η σαουδαραβική διπλωματία. Στη διάρκεια της συνομιλίας τους τους διαβεβαίωσε για «την πλήρη αλληλεγγύη του βασιλείου και για την υποστήριξή του», όπως και για τη διαθεσιμότητα της χώρας του «να θέσει όλες τις ικανότητές της στη διάθεσή τους».

Τέσσερις τραυματίες στο Μπαχρέιν

Το επίσημο πρακτορείο Bahrain News Agency ανέφερε στο Χ, επικαλούμενο τον στρατό, ότι καταρρίφθηκαν 45 πύραυλοι και 9 drones προερχόμενοι από το Ιράν, ενώ τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή που επικαλέστηκε πηγές από νοσοκομεία.

Το Μπαχρέιν σημείωσε ότι εκκένωσε μια περιοχή της πρωτεύουσάς του Μανάμα όπου στεγάζεται το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ, το οποίο είχε δεχθεί νωρίτερα επίθεση από ιρανικούς πυραύλους, και η αμερικανική πρεσβεία ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή της λειτουργίας της «λόγω των συνεχιζόμενων πυραυλικών επιθέσεων».

Τρία κτίρια κατοικιών εντός και γύρω από την πρωτεύουσα υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις drones και συντρίμμια πυραύλων, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μπαχρέιν έγινε στόχος ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υλικές ζημιές, αλλά όχι θύματα, πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα στραφούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι νεότερας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP