Ζητωκραυγάζουν οι Ιρανοί στο βόρειο Λονδίνο για τον θάνατο, όπως διαμηνύεται, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.

Στους δρόμους ξεχύθηκαν οι Ιρανοί με δεκάδες σημαίες του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ, για να γιορτάσουν την «νέα αρχή».

Μια ιρανή γυναίκα δηλώνει στο CNN «είμαι πολύ ευτυχισμένη, είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου» καθώς χόρευε στην οροφή ενός αυτοκινήτου.

Επίσης, η ρεπόρτερ μετέδωσε ότι ακούστηκαν ευχαριστίες προς τον Ντοναλτ Τραμπ, αλλά και στον «Μπίμπι» Νετανιάχου, για την προσφορά τους.