Παρουσιαστής Ιρανικού δελτίου ειδήσεων, μετά δακρύων και έντονα συναισθηματικά φορτισμένος, επιβεβαιώνει τον θάνατο του Ανωτάτου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πως ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι νεκρός.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Χαμενεΐ.