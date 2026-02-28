Τη βαθιά του ανησυχία για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην πρώτη του αντίδραση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μίας γενικευμένης ανάφλεξης στην περιοχή.

Μιλώντας σε δείπνο ιφτάρ του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ στο παλαιό αεροδρόμιο Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί με λύπη και ανησυχία τις εξελίξεις μετά τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι και ανήσυχοι για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του γειτονικού μας Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν με την υποκίνηση του Νετανιάχου».

Υπενθύμιση διαλόγου

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι η Άγκυρα είχε επενδύσει στη διπλωματική οδό για την επίλυση των διαφορών.

«Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά εδώ και πολύ καιρό για να επιλύσουμε τις διαφωνίες μέσω διαλόγου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Λυπούμαστε βαθιά για τις επιθέσεις σήμερα το πρωί, οι οποίες όχι μόνο παραβιάζουν σαφώς την κυριαρχία του Ιράν, αλλά απειλούν και την ειρήνη του φίλου και αδελφού ιρανικού λαού».

Καταδίκη και των ιρανικών επιθέσεων

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα απορρίπτει και τα ιρανικά πλήγματα κατά χωρών του Κόλπου.

«Όποιος και αν είναι ο λόγος, θεωρούμε επίσης απαράδεκτες τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν εναντίον των αδελφών μας χωρών στον Κόλπο».

Προειδοποίηση για «δακτύλιο φωτιάς»

Ο Τούρκος πρόεδρος αποδίδει την αποτυχία αποκλιμάκωσης στην έλλειψη εμπιστοσύνης και προειδοποιεί για γενικευμένη ανάφλεξη.

«Το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν επιτεύχθηκε επειδή η κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών δεν ξεπεράστηκε και το Ισραήλ συνέχισε τις προσπάθειές του να σαμποτάρει τη διαδικασία.

Εκτός αν επικρατήσουν η κοινή λογική και η σύνεση, και δοθεί χώρος στη διπλωματία, η περιοχή μας κινδυνεύει να παρασυρθεί σε έναν δακτύλιο φωτιάς».

Έκκληση για άμεση δράση και κατάπαυση πυρός

Ο Ερντογάν κάλεσε σε επείγουσα κινητοποίηση, ιδίως από τον ισλαμικό κόσμο, για να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία.

«Για να αποτρέψουμε περαιτέρω αιματοχυσία και μεγαλύτερα βάσανα στην περιοχή μας, όλοι οι παίκτες, ιδίως από τον ισλαμικό κόσμο, θα πρέπει να δράσουν επειγόντως.

Με μια πολιτική που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια της χώρας και του έθνους μας, ελπίζουμε ότι θα διαχειριστούμε με επιτυχία αυτή την ευαίσθητη διαδικασία.

Ταυτόχρονα, θα επιταχύνουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και στη συνέχεια την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στα σύνορα και στον εναέριο χώρο της χώρας.

«Δεν έχουμε προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια των συνόρων και τον εναέριο χώρο. Ο στρατός, η χωροφυλακή, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα στο υψηλότερο επίπεδο.

Ως Τουρκία, κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιλύσουμε τα προβλήματα ειρηνικά, όπως ακριβώς κάναμε από την πρώτη κιόλας ημέρα», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.