Για προσχεδιασμένη και απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας εναντίον ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους και για επικίνδυνο τυχοδιωκτισμό ΗΠΑ και Ισραήλ, που εγκυμονεί ανθρωπιστική, οικονομική και πιθανώς ραδιολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή της Μ.Ανατολής, κάνει λόγο το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για την επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Το μέγεθος και ο χαρακτήρας των στρατιωτικών, πολιτικών και προπαγανδιστικών προετοιμασιών, που προηγήθηκαν αυτού του απερίσκεπτου βήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή, δεν αφήνουν αμφιβολίες ότι πρόκειται για μια εκ των προτέρων προσχεδιασμένη και απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας εναντίον ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους-μέλους του ΟΗΕ κατά παράβαση των θεμελιωδών αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου», αναφέρει το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Σημειώνει ότι «χρήζει καταδίκης και το γεγονός ότι οι επιθέσεις διεξάγονται και πάλι υπό το πρόσχημα μιας ανανεωμένης διαπραγματευτικής διαδικασίας, η οποία δήθεν είχε προορισμό να εξασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη ομαλοποίηση της κατάστασης γύρω από την Ισλαμική Δημοκρατία και παρά τα σήματα, που στέλνονταν στη ρωσική πλευρά ότι οι Ισραηλινοί δεν ενδιαφέρονται για στρατιωτική αντιπαράθεση με τους Ιρανούς».

«Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υποχρεούται άμεσα να δώσει μια αντικειμενική και ασυμβίβαστη αξιολόγηση των ανεύθυνων ενεργειών, που αποσκοπούν στην καταστροφή της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή», εκτιμά το ρωσικό ΥΠΕΞ, τονίζοντας ότι «η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ ξεκίνησαν για άλλη μια φορά έναν επικίνδυνο τυχοδιωκτισμό, που φέρνει γρήγορα την περιοχή πιο κοντά σε μια ανθρωπιστική, οικονομική και δεν αποκλείεται ραδιολογική καταστροφή».

«Οι προθέσεις των επιτιθέμενων είναι κατανοητές και δηλώνονται από τους ίδιους αρκετά ανοιχτά, να καταστρέψουν το συνταγματικό καθεστώς και να εξοντώσουν την ηγεσία ενός μη αρεστού κράτους, το οποίο αρνήθηκε να υπακούσει στην επιβολή της βίας και του ηγεμονισμού. Η ευθύνη για τις αρνητικές συνέπειες μιας ανθρωπογενούς κρίσης, συμπεριλαμβανομένης μιας απρόβλεπτης αλυσιδωτής αντίδρασης και του ξετυλίγματος του σπιράλ της βίας, βαρύνει πλήρως και εξ ολοκλήρου τους ίδιους», σημειώνει η ρωσική διπλωματία, εκτιμώντας ότι «αγνοούνται ευθέως οι σοβαρές συνέπειες αυτών των απερίσκεπτων βημάτων για το παγκόσμιο καθεστώς μη διάδοσης, ακρογωνιαίος λίθος του οποίου είναι η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων».

Το αμερικανικό-ισραηλινό δίπολο «κρύβεται πίσω από μια ψευδή φροντίδα ώστε οι Ιρανοί να μην αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», αναφέρει το ρωσικό ΥΠΕΞ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο τον βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων υπό τις εγγυήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

«Στην πραγματικότητα η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ έχουν κίνητρα, που δεν έχουν καμία σχέση με το καθεστώς μη διάδοσης. Δεν μπορούν να μην κατανοούν ότι βυθίζοντας τη Μέση Ανατολή σε μια άβυσσο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, στην πραγματικότητα ενθαρρύνουν τις χώρες σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην περιοχή, να αποκτήσουν όλο και πιο σοβαρά μέσα κατά των αναδυόμενων απειλών», λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Αναφέρει ότι «ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο σειριακός χαρακτήρας των αποσταθεροποιητικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η αμερικανική κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες εναντίον των διεθνών νομικών πυλώνων της παγκόσμιας τάξης, μεταξύ των οποίων είναι η μη εμπλοκή στις εσωτερικές υποθέσεις, η αποφυγή των απειλών βίας ή της χρήσης της και η ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών».

«Απαιτούμε την άμεση επιστροφή της κατάστασης στην οδό μιας πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης. Η Ρωσία, όπως και πριν, είναι έτοιμη να συμβάλει στην αναζήτηση ειρηνικών διεξόδων με βάση το διεθνές δίκαιο, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ισορροπία συμφερόντων», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ.

