Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, τοποθετήθηκε σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η κ. Μέτσολα ανέφερε ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει εδώ και καιρό καλέσει το ιρανικό καθεστώς να διαλύσει τα κρατικά όργανα καταπίεσης, να τερματίσει τη στήριξή του σε πληρεξούσιες δυνάμεις τρομοκρατίας, να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και να επιτρέψει στον λαό του να επιλέξει ελεύθερα το μέλλον του.

Όπως σημείωσε, τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν, δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε σπιράλ κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και πέραν αυτών. Χαρακτήρισε, επίσης, τις επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, που έλαβαν χώρα το πρωί, ως «ασυγχώρητες και αδικαιολόγητες».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το καθεστώς στην Τεχεράνη θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση, ιδίως από στοχοποίηση κρατών του Κόλπου, του Ισραήλ, καθώς και Ευρωπαίων ή πολιτών των ΗΠΑ.

Επεσήμανε επίσης ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με εταίρους στην περιοχή, με στόχο την εξεύρεση τρόπων που θα διασφαλίσουν την προστασία αμάχων, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ