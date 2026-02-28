Προληπτική επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ κήρυξε ειδική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο και κάλεσε το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου και να παραμείνει σε προστατευμένους χώρους.

Ορισμένα ισραηλινικά δημοσιεύματα κάμουν λόγο για απόπειρα δολοφονίας του Ιρανού Προέδρου Μαζούτ Πενεζκιάν.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στην Τεχεράνη ακούγονται εκρήξεις. Μέχρι στιγμής, η αιτία τους παραμένει άγνωστη. Βίντεο από την Τεχεράνη δείχνουν πυκνά σύννεφα με καπνούς πάνω από σημεία της πόλης.

Israel is confirmed to have launched “preemptive strikes” this morning against Iran. pic.twitter.com/KAMo8oldTe — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Σε συναγερμό το Ισραήλ

O Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι, έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης, από σήμερα (Σάββατο) στις 08:00 τίθενται σε ισχύ άμεσες αλλαγές στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

Συγκεκριμένα, ολόκληρη η χώρα μεταβαίνει από καθεστώς «Πλήρους Δραστηριότητας» σε καθεστώς «Απαραίτητης Δραστηριότητας». Οι νέες οδηγίες προβλέπουν απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, των συναθροίσεων και της λειτουργίας χώρων εργασίας, με εξαίρεση τους απολύτως αναγκαίους τομείς.

Το κοινό καλείται να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που δημοσιεύονται από τα επίσημα κανάλια της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, ενώ αναμένεται περαιτέρω επικαιροποίηση των πλήρων κατευθυντήριων γραμμών.



