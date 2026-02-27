Η Warner Bros Discovery συμφώνησε να εξαγοραστεί από την Paramount Skydance έναντι 110 δισ. δολαρίων, σε συμφωνία που υπογράφηκε την Παρασκευή, σύμφωνα το Reuters.

«Το Netflix είχε το νομικό δικαίωμα να εξισώσει την προσφορά της PSKY. Όπως όλοι γνωρίζετε, τελικά επέλεξε να μην το κάνει. Αυτό οδήγησε στην υπογραφή συμφωνίας με την PSKY από σήμερα το πρωί (σ.σ. ώρα ΗΠΑ). Έτσι έχουν τα πράγματα», δήλωσε ο Μπρους Κάμπελ, επικεφαλής εσόδων και στρατηγικής της Warner Bros, κατά τη διάρκεια της εσωτερικής ενημέρωσης.

Λήξη πολέμου προσφορών

Η συμφωνία ολοκληρώνει έναν έντονο διαγωνισμό προσφορών, αφού το Netflix αρνήθηκε να εξισώσει την τελευταία πρόταση της Paramount, ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, η οποία κρίθηκε ανώτερη από τη συμφωνία των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή που είχε συνάψει η Warner Bros με την πρωτοπόρο του streaming για τα στούντιο και τις streaming δραστηριότητές της.

Η μετοχή της Paramount εκτινάχθηκε κατά 24%, ενώ της Netflix σημείωσε άνοδο 13%, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την απόφασή της να αποχωρήσει από τη μάχη για τη Warner Bros.

Έγκριση από την ΕΕ και έλεγχος στις ΗΠΑ

Η Paramount αναμένεται να λάβει σχετικά εύκολα την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τυχόν απαιτούμενες αποεπενδύσεις να εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters.

Ωστόσο, η συγχώνευση έχει προκαλέσει έλεγχο από τον Γενικό Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, ο οποίος δήλωσε ότι η πολιτεία διερευνά τη συμφωνία της Paramount και θα προχωρήσει σε «ενδελεχή» αξιολόγηση.

Η συμφωνία — που περιλαμβάνει περίπου 29 δισ. δολάρια σε χρέος — συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στη βιομηχανία ψυχαγωγίας του Χόλιγουντ και θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο στον κόσμο, επιτρέποντας στην Paramount να αξιοποιήσει τον πλούτο πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner, συμπεριλαμβανομένων franchises όπως το «Fantastic Beasts» και το «The Matrix».

Πηγή: Πρώτο Θέμα