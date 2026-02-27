Τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας δεν θα δρομολογούνται πλέον μέσω ενός ταμείου στο Κατάρ αλλά θα κατατίθενται απευθείας σε λογαριασμούς που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν και απομάκρυναν τον Ιανουάριο από το αξίωμα του τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, οι ΗΠΑ έχουν θέσει υπό τον έλεγχο τους τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον.

Τα έσοδα κατατίθονταν αρχικά σε λογαριασμό στο Κατάρ για να προστατευτούν από κατασχέσεις.

Η αναδρομολόγηση αυτή γίνεται μετά από εκτελεστικό διάταγμα των ΗΠΑ που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα για την προστασία των εσόδων από πιστωτές που επιδιώκουν να κατάσχουν χρήματα της Βενεζουέλας, δήλωσε ο Ράιτ σε δημοσιογράφους στο Τέξας, καθώς το χρέος που εκκρεμεί προς τους ομολογιούχους, τους πρώην επιχειρηματικούς εταίρους και τις απαλλοτριωμένες εταιρείες συνεχίζει να συσσωρεύεται.

Ο Ράιτ πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντονλαντ Τραμπ δεν έχει προς το παρόν σχέδια να επισκεφθεί τη Βενεζουέλα, «αλλά είναι βεβαίως μια πολύ ρεαλιστική πιθανότητα».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Ράιτ έγινε ο υψηλότερος σε αξίωμα Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέφθηκε τη χώρα έπειτα από χρόνια, όπου παρότρυνε τις αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν και να αναβιώσουν την ερειπωμένη ενεργειακή βιομηχανία της Βενεζουέλας.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας αναμένεται να φθάσουν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια τις επόμενες μέρες, δήλωσε χθες ο Ράιτ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πει ότι τα χρήματα θα είναι υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ, αλλά θα χρησιμοποιούνται προς όφελος των πολιτών της Βενεζουέλας.

Ο Ράιτ δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας παρουσίασε σχέδια για επενδύσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του τον περασμένο μήνα που περιλαμβάνουν την επισκευή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Η κυβέρνηση αγόρασε επίσης πρόσφατα μια σειρά από ιατρικά εφόδια από τις ΗΠΑ, είπε ο ίδιος.

«Η ικανότητα τους να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια έχει καταρρεύσει τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να επισκευασθούν, και σκοπεύουν να δαπανήσουν χρήματα για να το κάνουν αυτό» πρόσθεσε ο Ράιτ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ