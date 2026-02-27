Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε σήμερα την οδηγία προς τους Γάλλους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, ακόμη και για τουρισμό ή οικογενειακές επισκέψεις, λόγω της κατάστασης ασφαλείας στο Ιράν.

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, το γαλλικό ΥΠΕΞ συνέστησε επίσης στους Γάλλους υπηκόους που βρίσκονται ήδη εκεί να επιδείξουν μεγάλη επαγρύπνηση και σύνεση και να αποφεύγουν διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, καθώς και να έχουν γνώση που είναι τα πιο κοντινά καταφύγια.

Με την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολική να παραμένει, μια πιθανή αμερικανική επίθεση στο Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε ιρανικά αντίποινα στο Ισραήλ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ