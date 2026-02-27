Την ικανοποίησή του για την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Mercosur στη Λατινική Αμερική εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Βάντεφουλ τονίζει χαρακτηριστικά ότι «αυτή είναι η ώρα της Ευρώπης» και σημειώνει ότι με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, «επιχειρήσεις και άνθρωποι και από τις δύο ηπείρους μπορούν επιτέλους να επωφεληθούν από περισσότερη ευημερία και ανάπτυξη».

Ειδικότερα για τη Γερμανία, ο Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε ότι «θα εργαστεί άοκνα προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες αυτής της ιστορικής συμφωνίας».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ