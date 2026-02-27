Ένα εκτενές έγγραφο των ΗΠΑ με τίτλο “Pulling Latin America into China’s Orbit” εξετάζει τη στρατηγική διείσδυση της Κίνας στη Λατινική Αμερική μέσω διαστημικών υποδομών, οι οποίες, αν και παρουσιάζονται ως πολιτικές ή επιστημονικές , φέρονται να εξυπηρετούν και στρατιωτικούς σκοπούς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA). Η έκθεση εκπονήθηκε από την Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τον Στρατηγικό Ανταγωνισμό με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα

Σύμφωνα με την έκθεση, το Πεκίνο αξιοποιεί τη λεγόμενη «Διαστημική Οδό του Μεταξιού» ως μέρος της Πρωτοβουλίας Belt and Road, δημιουργώντας ένα δίκτυο επίγειων σταθμών, ραδιοτηλεσκοπίων και εγκαταστάσεων λέιζερ παρακολούθησης δορυφόρων σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Βενεζουέλα, η Βολιβία, η Χιλή και η Βραζιλία. Αν και επισήμως οι υποδομές αυτές συνδέονται με έρευνα, τηλεπικοινωνίες ή διαχείριση φυσικών καταστροφών, η έκθεση υποστηρίζει ότι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σύστημα διπλής χρήσης, το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες «Space Domain Awareness» (SDA) της Κίνας – δηλαδή την ικανότητα εντοπισμού, παρακολούθησης και δυνητικής παρεμβολής σε δορυφορικά και διαστημικά συστήματα τρίτων χωρών

Η ανάλυση αναδεικνύει τέσσερα βασικά ευρήματα:

Πρώτον, η διαστημική επέκταση της Κίνας στη Λατινική Αμερική εντάσσεται σε κεντρικά κατευθυνόμενη εθνική στρατηγική, που συνδέει την τεχνολογική ανάπτυξη με τη στρατιωτική ισχύ και το δόγμα του «πληροφοριοποιημένου πολέμου».

Δεύτερον, η Λατινική Αμερική θεωρείται κρίσιμη γεωγραφικά για την παγκόσμια κάλυψη δορυφορικών τροχιών. Η γεωμετρία των τροχιών επιβάλλει την ύπαρξη επίγειων σταθμών σε διαφορετικά μήκη και πλάτη ώστε να διασφαλίζεται συνεχής επικοινωνία και έλεγχος δορυφόρων.

Τρίτον, το Πεκίνο έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε τουλάχιστον έντεκα εγκαταστάσεις διαστημικής υποδομής στην περιοχή. Ορισμένες, όπως ο σταθμός Espacio Lejano στην Παταγονία της Αργεντινής, λειτουργούν με μακροχρόνιες συμφωνίες μίσθωσης και περιορισμένη εθνική εποπτεία.

Τέταρτον, οι υποδομές αυτές θα μπορούσαν – κατά την έκθεση – να χρησιμοποιηθούν για συλλογή σημάτων (SIGINT), παρακολούθηση στρατιωτικών κινήσεων, υποστήριξη βαλλιστικών συστημάτων και ενίσχυση της «αλυσίδας πλήγματος» (kill chain) του PLA

Επικαιροποίηση του Wolf Ammedment

Στο καταληκτικό μέρος, διατυπώνονται συστάσεις πολιτικής προς την αμερικανική κυβέρνηση και το Κογκρέσο, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση ελέγχων συνεργασίας με χώρες που φιλοξενούν κινεζικές εγκαταστάσεις, η επικαιροποίηση του λεγόμενου Wolf Amendment και η ανάπτυξη εναλλακτικών προγραμμάτων πολιτικής διαστημικής συνεργασίας με χώρες της Δυτικής Ημισφαιρίου

Συνολικά, η έκθεση σκιαγραφεί μια συστηματική κινεζική προσπάθεια εδραίωσης τεχνολογικής και στρατηγικής παρουσίας στην αμερικανική «γειτονιά», μετατρέποντας τη διαστημική συνεργασία σε εργαλείο γεωπολιτικής επιρροής και στρατιωτικής ετοιμότητας.