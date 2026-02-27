Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται διατεθειμένες να «συνεργαστούν» με την έρευνα για την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε την Τετάρτη στα ανοιχτά της Κούβας, μεταξύ ενός ταχύπλοου νηολογίου Φλόριντας και του κουβανικού λιμενικού, ανακοίνωσε απόψε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο.

«Οι αρχές της αμερικανικής κυβέρνησης έδειξαν διατεθειμένες να συνεργαστούν για να διαλευκανθούν αυτά τα λυπηρά γεγονότα», είπε ο ντε Κόσιο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Την Τετάρτη η Αβάνα κατήγγειλε μια απόπειρα «διείσδυσης με τρομοκρατικούς σκοπούς» από μια ένοπλη ομάδα. Στην ανταλλαγή πυρών σκοτώθηκαν οι τέσσερις από τους βαριά οπλισμένους επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο και τραυματίστηκαν οι υπόλοιποι έξι, καθώς και ο επικεφαλής της ομάδας των Κουβανών λιμενικών.

Οι έξι τραυματίες συνελήφθησαν και, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, φαίνεται ότι κρατούνται σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο, στη Σάντα Κλάρα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον θα ερευνήσει ανεξάρτητα το συμβάν και ότι η αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στους επιζώντες για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν μεταξύ τους Αμερικανοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι. Διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για κάποια επιχείρηση της κυβέρνησης και δεν εμπλέκονται σ’ αυτήν Αμερικανοί κυβερνητικοί υπάλληλοι.

Πολιτικοί της Φλόριντας λένε επίσης ότι θα διεξάγουν δικές τους έρευνες γιατί δεν εμπιστεύονται τις κουβανικές αρχές.

Σύμφωνα με τον ντε Κόσιο, η Κούβα ήταν σε επαφή με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της Ακτοφυλακής, από τη στιγμή που εντόπισε το σκάφος.

Στην ανακοίνωση που διάβασε στον Τύπο, ο Κουβανός αξιωματούχος επέκρινε τις ΗΠΑ επειδή, όπως υποστήριξε, επιτρέπουν σε αντικουβανικές ομάδες να δρουν ατιμώρητα. Δεν δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, ούτε απάντησε για το πού βρίσκονται και σε τι κατάσταση είναι οι ύποπτοι.

Η Αβάνα λέει ότι οι έξι επιζώντες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς φαίνεται ότι κρατούνται στο Επαρχιακό Νοσοκομείο Αρνάλντο Μίλιαν Κάστρο στη Σάντα Κλάρα, σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων από την Αβάνα.

Η Σάντα Κλάρα είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας όπου σημειώθηκε το επεισόδιο, σε απόσταση περίπου ενός ναυτικού μιλίου από μια αμμονησίδα.

Το πολιτικό νοσοκομείο φυλασσόταν αυστηρά σήμερα. Το προσωπικό ασφαλείας που σταμάτησε τους δημοσιογράφους του πρακτορείου Reuters κοντά στην είσοδο επιβεβαίωσε ότι οι ύποπτοι βρίσκονταν εκεί, αλλά δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις. Ένστολοι υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών πηγαινοέρχονταν στο κτίριο.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του πρακτορείου για κάποιο σχόλιο.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δεσμεύτηκε ότι θα υπερασπιστεί το νησί από οποιαδήποτε επίθεση. «Η Κούβα θα αμυνθεί με αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε τρομοκρατική και μισθοφορική επίθεση που επιδιώκει να επηρεάσει την κυριαρχία και την εθνική σταθερότητά της. Η Κούβα δεν επιτίθεται, ούτε απειλεί» έγραψε στην πλατφόρμα Χ, επαναλαμβάνοντας την πάγια απάντηση της Αβάνας στις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με την κουβανική κυβέρνηση, η ομάδα που επέβαινε στο ταχύπλοο αποτελείτο από αντικυβερνητικούς Κουβανούς, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν καταζητούμενοι στο παρελθόν για σχεδιασμό επιθέσεων. Οι ύποπτοι φορούσαν στολές παραλλαγής και ήταν οπλισμένοι με τουφέκια, πιστόλια, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αλεξίσφαιρα γιλέκα και τηλεσκοπικές διόπτρες. Ένας ακόμη Κουβανός συνελήφθη εντός του κουβανικού εδάφους, ως ύποπτος συνεργός τους.

Στο παρελθόν, Κουβανοί εξόριστοι παραστρατιωτικοί επιχείρησαν ή εκτέλεσαν πράξεις σαμποτάζ στο νησί. Οι αντιφρονούντες ενδέχεται να ενθαρρύνθηκαν από τις πρόσφατες εξελίξεις και την εικόνα «αδυναμίας» που έβγαζε προς τα έξω η Κούβα, αφού το εμπάργκο των ΗΠΑ στις παραδόσεις πετρελαίου επιδείνωσε τις σοβαρές ενεργειακές ελλείψεις.

Η Αβάνα ανέφερε ότι δύο από τους συλληφθέντες ήταν καταζητούμενοι στην Κούβα ως ύποπτοι για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters