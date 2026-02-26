Σε εξέλιξη βρίσκονταν μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα στη Γενεύη ο νέος γύρος των έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με τη μεσολάβηση του Ομάν.

Οι συνομιλίες, που ξεκίνησαν το πρωί, διακόπηκαν για ένα διάλειμμα, πριν ξαναρχίσουν λίγο αργότερα. Τα οχήματα που μετέφεραν τις αντιπροσωπείες έφτασαν λίγο πριν από τις 19.00 (ώρα Κύπρου) στην κατοικία του πρέσβη του Ομάν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε δήλωση που έκανε εν μέσω των διαπραγματεύσεων στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, τόνισε πως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας εάν η Ουάσινγκτον διαχωρίσει τα «πυρηνικά και τα μη πυρηνικά ζητήματα», προσθέτοντας ότι το χάσμα που παραμένει πρέπει να μειωθεί.

«Υπήρχαν νέες ιδέες που πρέπει να συζητηθούν με την Τεχεράνη. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα κενά που πρέπει να γεφυρωθούν», δήλωσε ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσαϊντί τόνισε ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αυτό που χαρακτήρισε «δημιουργικές και θετικές ιδέες» και δήλωσε ότι ελπίζει σε πρόοδο, ενώ ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «έντονες και σοβαρές».

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, συμμετείχε στις σημερινές έμμεσες συνομιλίες, ανέφερε πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις και η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ «συμμετείχε στις συνομιλίες, ουσιαστικά παίζοντας τον ρόλο ενός τεχνικού παρατηρητή που μπορεί να συμβάλει στην προώθηση των συζητήσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια και σοβαρότητα», μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Εδώ και εβδομάδες το ερώτημα παραμένει αναπάντητο αν υπάρχει προοίμιο συμφωνίας ή πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο χώρες διεξάγουν γύρους συνομιλιών για τη δεκαετή διαμάχη τους που εστιάζει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κι ενώ οι φόβοι για μια ένοπλη σύρραξη στη Μέση Ανατολή παραμένουν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με ανάληψη στρατιωτικής δράσης αν δεν υπάρξει συμφωνία και τον αμερικανικό στρατό να ενισχύει τις δυνάμεις του στην περιοχή.

Ο Τραμπ έχει αναπτύξει μαχητικά αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα με πλοία συνοδείας, καθώς και αντιτορπιλικά και καταδρομικά στην περιοχή, ελπίζοντας ότι θα ασκήσει έτσι πίεση στο Ιράν για να κάνει παραχωρήσεις.

Το Ιράν εισέρχεται στον τρίτο γύρο των έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ με «σοβαρότητα και ευελιξία», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν μόνο στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και στην άρση των κυρώσεων.

Αν και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η άρνηση του Ιράν να συζητήσει το πρόγραμμά του για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί «μείζον πρόβλημα» το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί, καθώς οι πύραυλοι «είναι σχεδιασμένοι αποκλειστικά για να πλήξουν την Αμερική» και δημιουργούν απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα.

«Αν δεν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο ούτε καν στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, θα είναι δύσκολο να σημειώσουμε πρόοδο και στους βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ από τα νησιά Άγιο Χριστόφορο και Νέβις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ