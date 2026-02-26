Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει μιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την εκ περιτροπής προεδρία του ανώτατου οργάνου αυτού του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η Μελάνια Τραμπ θα δώσει έμφαση στην εκπαίδευση ως τρόπο προώθησης της ανοχής και της παγκόσμιας ειρήνης στη συνεδρίαση, η οποία θα είναι η πρώτη φορά που μια εν ενεργεία Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ προεδρεύει του 15μελούς ΣΑ, ανακοίνωσε χθες το γραφείο της Πρώτης Κυρίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί σφοδρή κριτική στα Ηνωμένα Έθνη από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τον παγκόσμιο οργανισμό με τα 198 μέλη, ότι είναι αναποτελεσματικός και χρειάζεται μεταρρυθμίσεις.

Ο Τραμπ υιοθέτησε έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη συνεδρίαση του "Συμβουλίου Ειρήνης", μια πρωτοβουλία που, όπως είπε, στοχεύει στην επίλυση συγκρούσεων παγκοσμίως, αλλά την οποία πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες δεν έχουν υιοθετήσει εν μέσω ανησυχιών ότι σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη. «Το Συμβούλιο Ειρήνης σχεδόν θα επιβλέπει τα Ηνωμένα Έθνη και θα διασφαλίζει την ορθή λειτουργία τους», δήλωσε ο Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου.

«Θα ενισχύσουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Θα διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι καλές... Θα τα βοηθήσουμε οικονομικά και θα διασφαλίσουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι βιώσιμα», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ