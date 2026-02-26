Αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία εναντίον ενός διεθνούς δικτύου διακίνησης κοκαΐνης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος προς όφελος της ιταλικής Μαφίας οδήγησε στην προσαγωγή επτά ατόμων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της Μασσαλίας (νότια Γαλλία).

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 έπειτα από πληροφορία των ελβετικών αρχών σχετικά με έναν Ιταλό υπήκοο που θεωρούνταν ύποπτος για μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα χρηματικών ποσών «προς όφελος οργανώσεων της ιταλικής Μαφίας, όπως η Καμόρα και η Ντράγκετα», αναφέρει σε μια ανακοίνωση ο εισαγγελέας της δεύτερης μεγαλύτερης γαλλικής πόλης, ο Νικολά Μπεσόν.

Έπειτα από διετή έρευνα, δικαστικές αρχές (Jirs της Μασσαλίας, εισαγγελία κατά της Μαφίας της Νάπολης, εισαγγελία της Ελβετικής Συνομοσπονδίας) και ερευνητικές υπηρεσίες (SR της Μασσαλίας, σώμα καραμπινιέρων της Ιταλίας, ελβετική και βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία) αποκάλυψαν έναν πολύπλοκο μηχανισμό για τη μεταφορά κοκαΐνης.

Το εμπόρευμα ήταν κρυμμένο «σε ειδικά διαμορφωμένα πολυτελή οχήματα».

Παράλληλα, έρευνες που διενεργήθηκαν από τη Jirs της Μασσαλίας και την SR της Μασσαλίας αποκάλυψαν «την ύπαρξη ακινήτων στο (νότιο γαλλικό διαμέρισμα των) Αλπ-Μαριτίμ που κατείχε ο κύριος ύποπτος και η σύντροφός του, με καταγωγή από το Μαυροβούνιο, καθώς και πολλές γαλλικές και ξένες εταιρίες με ύποπτη οικονομική σχέση με ιταλικές εταιρίες».

Τον Νοέμβριο, τα βελγικά τελωνεία κατέσχεσαν στο λιμάνι της Αμβέρσας φορτίο κοκαΐνης με προέλευση τη Λατινική Αμερική, εγκαθιδρύοντας σχέσεις ανάμεσα σε «διάφορους Ιταλούς και Μαυροβούνιους υπόπτους, και διάφορες εταιρίες και εταιρίες-βιτρίνα με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος, κυρίως μέσω πλαστών τιμολογίων και επενδύσεων σε ακίνητα».

Τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, ταυτόχρονη επιχείρηση που διεξήχθη στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία κατέληξε στη σύλληψη τεσσάρων ανθρώπων στο γαλλικό έδαφος και τριών στην Ιταλία.

Πολλά πολυτελή οχήματα κατασχέθηκαν, ακίνητα εκτιμώμενης αξίας άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και κρυπτονομίσματα αξίας 60.000 ευρώ και 26.000 ευρώ σε μετρητά.

