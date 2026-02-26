Κατηγορηματική διάψευση για δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αποστολή των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 στη Σομαλία εξέδωσε η Άγκυρα, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, επισημαίνουν σήμερα ότι η συνεργασία με τη Σομαλία εντάσσεται στο πλαίσιο υφιστάμενων διμερών συμφωνιών και αφορά κυρίως την ενίσχυση των τοπικών ενόπλων δυνάμεων και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Όπως αναφέρουν, «στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Σομαλίας και της χώρας μας, οι δραστηριότητες που διεξάγουμε με σκοπό την υποστήριξη της οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Σομαλίας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και την προστασία των οικονομικών πόρων της Σομαλίας και των εθνικών συμφερόντων της χώρας μας, συνεχίζονται με αποφασιστικότητα. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, τα συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 έχουν αποκτηθεί για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και είναι έτοιμα για χρήση. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για τη χρήση των συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400 στη Σομαλία».

Αιχμές για «εικασίες» σε ΜΜΕ και κοινωνικά δίκτυα

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αφήνουν αιχμές για διακίνηση πληροφοριών που δεν στηρίζονται σε επίσημες τοποθετήσεις, καλώντας σε προσοχή απέναντι σε ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς.

Συγκεκριμένα, τονίζεται: «Σχετικά με τα S-400, ορισμένα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύουν κατά καιρούς εικασίες. Είναι σημαντικό να μην δίνεται σημασία σε ισχυρισμούς και σχόλια που δεν προέρχονται από τις δικές μας δηλώσεις».