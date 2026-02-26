Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον πρόκειται να καταθέσει σήμερα ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με το σκάνδαλο γύρω από τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Η 78χρονη Χίλαρι Κλίντον αναμένεται να καταθέσει ενόρκως σήμερα, πριν από το σύζυγό της και πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, 79 ετών, ο οποίος πρόκειται να καταθέσει αύριο, Παρασκευή.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι καταθέσεις τους και οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις των βουλευτών δεν θα γίνουν στο Κογκρέσο, αλλά μέσω βιντεοσύνδεσης. Οι συνεδριάσεις θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, έτσι δεν είναι σαφές πόσες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν.

Η Χίλαρι και ο Μπιλ Κλίντον αρνούνταν επί μήνες να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου στην έρευνα για την υπόθεση Έπστιν.

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον ρεπουμπλικανό πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Τζέιμς Κόμερ, ότι διεξάγει μια πολιτικά υποκινούμενη διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το γεγονός ότι στις αρχές Φεβρουαρίου οι Κλίντον συμφώνησαν να καταθέσουν, έκανε τους Ρεπουμπλικανούς να ακυρώσουν ψηφοφορία για την έναρξη διαδικασίας σε βάρος τους για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Το όνομα του Μπιλ Κλίντον και φωτογραφίες του εμφανίζονται σε ντοκουμέντα που σχετίζονται με τις έρευνες σχετικά με τον Έπστιν. Εντούτοις η αναφορά και μόνο του ονόματος δεν σημαίνει κάτι. Ο πρώην πρόεδρος έχει επανειλημμένα αρνηθεί πως διέπραξε οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με τη γνωριμία του με τον Έπστιν.

Ο Έπστιν διατηρούσε για χρόνια ένα δίκτυο κακοποίησης, με θύματα δεκάδες νεαρές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Ο νεοϋορκέζος χρηματιστής είχε εξαιρετικές διασυνδέσεις στην υψηλή κοινωνία των ΗΠΑ. Άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 στη φυλακή, προφυλακισμένος και εν αναμονή της δίκης του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ