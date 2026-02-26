Η Ρωσία εξαπέλυσε 420 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 39 πυραύλους για να επιτεθεί στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές στη διάρκεια της νύχτας σήμερα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν και ζημιές καταγράφηκαν σε οκτώ ουκρανικές περιφέρειες. Οι δυνάμεις της Μόσχας στοχοθέτησαν επίσης υποδομές αερίου στην περιφέρεια Πολτάβα και υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στις περιφέρειες Κιέβου και Ντνίπρο, δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ