Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο κέντρο του Κιέβου, μετέδωσε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα έπειτα από συναγερμό τον οποίο κήρυξαν οι αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας ενόψει αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας, ώρες προτού διεξαχθούν συνομιλίες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, στο πλαίσιο διπλωματικών διεργασιών προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος που έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο του χρόνο.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και βαλλιστικούς πυραύλους. Η αντιαεροπορική άμυνα έχει αναλάβει δράση. Μείνετε στα καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram.





🇷🇺🔥🇺🇦 A huge fire in Poltava after an attack on a gas extraction facility



Strike 'Geranis' hit enemy targets in the Poltava area at night. A series of powerful explosions went off and a massive fire started, which could be seen from kilometers away from the epicenter.

-… pic.twitter.com/kcsYgbeFyb — Zlatti71 (@Zlatti_71) February 26, 2026

Πέραν της πρωτεύουσας, άλλες ουκρανικές πόλεις έγιναν επίσης στόχοι αεροπορικών επιδρομών τη νύχτα.

Ιδίως το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), η πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ουκρανία πριν από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, κάνοντας λόγο για «εκρήξεις» και επτά «θύματα» , δίχως να διευκρινίσει αν πρόκειται για τραυματίες ή νεκρούς.





Russia launched a massive missile and drone attack on Ukraine overnight. Here’s what is known so far:



▪️Kharkiv: At least 14 people injured, including a child. A high-rise and a private house were hit, a gas pipeline was damaged, and Central Park sustained damage.… pic.twitter.com/D65pgGpKTV — KyivPost (@KyivPost) February 26, 2026

Στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στην Κρεβί Ρι, άνδρας 89 ετών και γυναίκα 82 ετών τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα, κατά δυο ενημερώσεις μέσω Telegram του επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ, του Ολεξάντρ Χάνζα.

Και στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ακούστηκαν «εκρήξεις», ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ, επίσης μέσω Telegram.

Αντιπρόσωποι του Κιέβου και της Ουάσιγκτον θα συναντηθούν σήμερα στη Γενεύη, στην Ελβετία, για να εργαστούν ενόψει νέων τριμερών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP