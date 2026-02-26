Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντας Τζέμς Αθμάιερ ανακοίνωσε απόψε, μέσω της πλατφόρμας Χ, ότι ξεκινά δικαστική έρευνα για τον θάνατο τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν σε ένα ταχύπλοο, νηολογίου Φλόριντας, τα οποία σκοτώθηκαν από το κουβανικό λιμενικό.

«Η κουβανική κυβέρνηση δεν είναι άξια εμπιστοσύνης και θα κάνουμε ό,τι είναι στις δυνατότητές μας ώστε αυτοί οι κομμουνιστές να απαντήσουν για τις πράξεις τους», έγραψε στην ανάρτησή του, τονίζοντας ότι ζήτησε από το γραφείο του να ερευνήσει τα γεγονότα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ