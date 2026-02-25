Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ.Ντ. Βανς δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά μια διπλωματική λύση με το Ιράν και ελπίζει οι Ιρανοί να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους στις διαπραγματεύσεις που θα έχουν αύριο Πέμπτη οι δυο πλευρές.

«Ο πρόεδρος ήταν όσο ξεκάθαρος θα μπορούσε: το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο (…) Θα προσπαθήσει να το επιτύχει μέσω της διπλωματικής οδού» είπε ο Βανς σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν οι ΗΠΑ θα ήθελαν την αποχώρηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από την εξουσία.

Νωρίτερα σήμερα, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων με στόχο την αποδυνάμωση του καθεστώτος της Τεχεράνης και τον περιορισμό των πετρελαϊκών εσόδων της, παραμονή των συνομιλιών των δύο πλευρών στη Γενεύη.

Το γραφείο του υπουργείου Οικονομικών που είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων έβαλε στη «μαύρη λίστα» τέσσερις Ιρανούς, εταιρείες και δώδεκα πλοία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δεξαμενόπλοια αυτά ανήκουν στον «σκιώδη στόλο» που επιτρέπει στην Τεχεράνη να παρακάμπτει το αμερικανικό εμπάργκο στις εξαγωγές αργού και με τον τρόπο αυτό «να χρηματοδοτεί την εσωτερική καταστολή, τις τρομοκρατικές οργανώσεις που συνδέονται μαζί της και τα εξοπλιστικά προγράμματά της».

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Τρίτη το Ιράν ότι έχει αναπτύξει «πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις (στρατιωτικές) βάσεις» των ΗΠΑ και ότι επιδιώκει να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερα οπλικά συστήματα, ικανά «να πλήξουν σύντομα τις Ηνωμένες Πολιτείες».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ