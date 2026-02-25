Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτροπή σύγκρουσης είναι «εντός εμβέλειας», ενόψει των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη της Ελβετίας.

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι η «ιστορική ευκαιρία για μια άνευ προηγουμένου συμφωνία» θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο «θα δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία», σε μια έμμεση αναφορά στις συνεχιζόμενες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενη χρήση στρατιωτικής βίας κατά του Ιράν.

Σε δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας τόνισε ότι η χώρα του παραμένει «απολύτως ξεκάθαρη» πως «σε καμία περίπτωση δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό όπλο», επισημαίνοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα του ιρανικού λαού να επωφελείται από την «ειρηνική πυρηνική τεχνολογία».



Οι έμμεσες συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη στη Γενεύη θα αποτελέσουν τον τρίτο γύρο διαβουλεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, το οποίο έχει εκφράσει την ελπίδα για «θετική ώθηση ώστε να γίνει το επιπλέον βήμα προς την οριστικοποίηση της συμφωνίας».

Κατά την ομιλία του στο State of the Union στην Ουάσινγκτον το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ υιοθέτησε εκ νέου σκληρή ρητορική έναντι της Τεχεράνης. Αν και δήλωσε ότι προτιμά τη διπλωματική λύση, κατηγόρησε το Ιράν ότι αναπτύσσει πυραύλους που θα μπορούσαν «σύντομα να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

«Η προτίμησή μου είναι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας. Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον υπ’ αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο – γιατί αυτό είναι, και μάλιστα με διαφορά – να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μετά την αμερικανική επίθεση σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025, η Τεχεράνη είχε προειδοποιηθεί να μην επιχειρήσει να ανασυστήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. «Τα εξαλείψαμε, και τώρα θέλουν να ξεκινήσουν ξανά. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουν και πάλι τις σκοτεινές τους φιλοδοξίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αλλά «δεν έχουμε ακούσει τις λέξεις: “Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο”».

Τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους του Ιράν ηγείται ο Αραγτσί, ενώ τις ΗΠΑ εκπροσωπούν ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Μετά τον πιο πρόσφατο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη έχει 10 έως 15 ημέρες για να καταλήξει σε «ουσιαστική συμφωνία», επαναφέροντας την απειλή στρατιωτικής επέμβασης, εν μέσω σημαντικής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ κοντά στο Ιράν.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται την ώρα που το αμερικανικό ναυτικό έχει ελλιμενίσει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του, το USS Gerald R. Ford, σε νατοϊκή βάση στην Κρήτη, καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή, όπου οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει την παρουσία τους τις τελευταίες εβδομάδες.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, δηλώνοντας ότι έχουν οικοδομήσει «ισχυρό φρούριο» στην περιοχή.