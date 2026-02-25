Ο βετεράνος αφροαμερικανός δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν, ο οποίος αντιπροσωπεύει το Τέξας, άνοιξε πλακάτ στο οποίο αναγραφόταν η φράση «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» προτού αποβληθεί από την αίθουσα, καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχιζε την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον της ολομέλειας και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο κ. Γκριν βρισκόταν ακριβώς απέναντι στον κ. Τραμπ όταν ύψωσε το επίμαχο πλακάτ, προτού οδηγηθεί εκτός της αίθουσας με υπόκρουση την κραυγή από πλευράς ρεπουμπλικάνων: «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

Προφανώς το πλακάτ αναφερόταν στο ρατσιστικού περιεχομένου βίντεο που αναπαρήγαγε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προτού αναγκαστεί να το αποσύρει εξαιτίας του σάλου, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα εικονίζονταν με σώματα πιθήκων.

Ο Αλ Γκριν ήδη αποβλήθηκε από το Κογκρέσο πέρυσι, όταν βροντοφώναξε την αντίθεσή του στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Democratic U.S. Representative Al Green of Texas was escorted out of the House of Representatives chamber at the start of President Trump's State of the Union address, after he held high a protest sign that read: "Black people aren't apes" https://t.co/dVm2nSvE5C pic.twitter.com/uUaxKzgcVB — Reuters (@Reuters) February 25, 2026

Democratic Rep. Al Green of Texas held up a sign that read, "Black people aren't apes!" as President Trump entered the chamber for his State of the Union address. Greene was soon escorted out as the president began his speech.



Earlier this month, the president shared a video… pic.twitter.com/hSPtfC8RTw — CBS News (@CBSNews) February 25, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP