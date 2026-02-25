Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε χθες Τρίτη την «πολύ λυπηρή» πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε αφότου επέστρεψε στην εξουσία, μπροστά σε κάποια από τα μέλη του που υπέγραψαν την ιστορική ετυμηγορία.

«Πριν από μόλις τέσσερις ημέρες, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβε μια πολύ λυπηρή απόφαση (...) Πολύ λυπηρή απόφαση», επανέλαβε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο, με παρόντα τέσσερα μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, τρία από τα οποία αποφάνθηκαν πως δεν είχε τη δικαιοδοσία να προχωρήσει στην επιβολή των δασμών αυτών.

Ο τόνος του αρχηγού του κράτους ήταν πάντως πολύ πιο μετρημένος σε σύγκριση με τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, όταν κατηγόρησε το ανώτατο δικαστήριο πως αποφάνθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας «ξένων επιρροών», χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς που πήραν την απόφαση «ηλίθιους» και «κανίς» της «ριζοσπαστικής» αριστεράς.

Οι ΗΠΑ έλαβαν από τη Βενεζουέλα «πάνω από 80 εκατ. βαρέλια πετρελαίου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από ογδόντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Καπιτώλιο.

Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής—που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.

Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP