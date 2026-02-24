Έκρηξη σημειώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα σε τριώροφο κτήριο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Νεγκράρ, έξω από τη Βερόνα.

Στο κτήριο διέμεναν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις διασώθηκαν και ένας ανασύρθηκε νεκρός. Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν αμέσως τέσσερα οχήματα των πρώτων βοηθειών και των πυροσβεστών. Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας έσκαψαν με γυμνά χέρια με μεγάλη προσοχή, διότι το κτήριο κατέρρευσε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Esplode una palazzina a Negrar,nel Veronese.Una persona morta sotto il crollo, 3 salvate dai vigili del Fuoco

Forse una bombola di gas ha causato l'esplosione al primo piano di un edificio a 3 livelli. Un uomo è morto,feriti non gravi i tre familiari,2 uomini e una donna. pic.twitter.com/aleyT2XEyK — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) February 24, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ