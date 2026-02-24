Η οικογένεια Γκάθρι προσφέρει αμοιβή ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην επιστροφή της Νάνσι Γκάθρι, σύμφωνα με ένα βίντεο που ανήρτησε σήμερα στο Instagram η κόρη της, η συμπαρουσιάστρια της εκπομπής Today στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC Σαβάνα Γκάθρι, όπου για πρώτη φορά αναφέρεται το ενδεχόμενο η αγνοούμενη γυναίκα να είναι νεκρή.

Από το πρωί της 1ης Φεβρουαρίου, δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της 84χρονης γυναίκας, όταν η κάμερα του θυροτηλέφωνου στην είσοδο της οικίας της στην Τουσόν κατέγραψε έναν άνδρα που φορούσε μια μάσκα του σκι, ένα σακίδιο, γάντια, είχε ένα όπλο σε θήκη και παραβίαζε τον φακό. Λίγο μετά, το σήμα του βηματοδότη της ηλικιωμένης χάθηκε από το τηλέφωνό της.

Η εξαφάνιση της Γκάθρι έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον παγκοσμίως. Αν και δύο φερόμενα σημειώματα για λύτρα παραδόθηκαν σε ΜΜΕ, προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν έχει υπάρξει απευθείας επαφή μεταξύ υπόπτων και της οικογένειας της Γκάθρι ή των αρχών.

Στο σημερινό βίντεο, ένα από αυτά που έχουν δημοσιεύσει συγγενείς μετά την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι, η Σαβάνα Γκάθρι εμφανίζεται με δάκρυα στα μάτια και προσφέρει «μια αμοιβή από την οικογένεια ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία οδηγήσει στην επιστροφή της».

Η παρουσιάστρια λέει πως η οικογένειά της «διατηρεί ελπίδες» ότι η Νάνσι είναι ζωντανή, όμως αναγνωρίζει πως «ενδέχεται να έχει ήδη πεθάνει».

«Εάν αυτό συμβαίνει, τότε θα το αποδεχθούμε, όμως πρέπει να μάθουμε πού βρίσκεται», λέει η Σαβάνα Γκάθρι στο βίντεο. «Κάποιος εκεί έξω γνωρίζει κάτι που μπορεί να τη φέρει πίσω στο σπίτι».

Μια αμοιβή ύψους 100.000 δολαρίων που προσέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το FBI για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της Νάνσι Γκάθρι παραμένει σε ισχύ, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό γραφείο ερευνών. Οι ελπίδες για μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση διαλύθηκαν τη 17η Φεβρουαρίου, όταν οι αρχές είπαν πως το DNA από ένα γάντι, το οποίο είχε βρεθεί κοντά στο σπίτι της στην Αριζόνα, δεν έχει ταυτοποιηθεί με κανένα γνωστό γενετικό προφίλ στην εθνική βάση δεδομένων.

Στο σημερινό βίντεο, η Γκάθρι είπε επίσης πως η οικογένειά της δώρισε το ποσό των 500.000 δολαρίων στο Εθνικό Κέντρο για Αγνοούμενα και Κακοποιημένα Παιδιά προκειμένου να βοηθήσει άλλες οικογένειες, που έχουν βιώσει την αγωνία ενός αγνοούμενου συγγενή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ