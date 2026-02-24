«Οι αντίπαλοι της Ρωσίας γνωρίζουν πώς θα μπορούσαν να καταλήξουν τα πράγματα, εάν καταφύγουν στη χρήση "πυρηνικού στοιχείου" σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ρωσίας» προειδοποίησε την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο εχθρός βασίζεται στην «ατομική και μαζική τρομοκρατία», έχοντας αποτύχει να προκαλέσει στρατηγική ήττα στη Ρωσική Ομοσπονδία, ισχυρίστηκε την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας το Κίεβο ότι προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της FSB (πρώην KGB) ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε πιθανές προσπάθειες δολιοφθοράς των αγωγών Turkish Stream και Blue Stream στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία έχει αυξηθεί, κυρίως στα χέρια των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε ο Πούτιν.

«Η ''ειδική επιχείρηση'' της Ρωσίας απαιτεί από την FSB να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένη και εστιασμένη», δήλωσε ο Πούτιν.

Το δυναμικό της υπηρεσίας πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την εξουδετέρωση πιθανών απειλών για τη Ρωσική Ομοσπονδία, σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας σύμφωνα με το TASS.

Πηγή: skai.gr