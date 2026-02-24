Επικεντρώνοντας στο αίτημα για σαφή και δεσμευτική ημερομηνία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολντιμίρ Ζελένσκι, απευθύνθηκε την Τρίτη, μέσω ζωντανής σύνδεσης, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι το Κίεβο είναι «πολύ σημαντικό να λάβει μια ξεκάθαρη ημερομηνία ένταξης στην ΕΕ», συνδέοντας ευθέως το ζήτημα με τη στρατηγική της Μόσχας.

«Αυτό δεν είναι απλώς μια επιθυμία. Είναι μια ξεκάθαρη κατανόηση του πώς θα κινηθεί ο Πούτιν. Αν δεν υπάρξει ημερομηνία, αν δεν υπάρξει τέτοια εγγύηση, θα βρει τρόπο να μπλοκάρει την Ουκρανία για δεκαετίες, διχάζοντάς σας, διχάζοντας την Ευρώπη,» πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πολιτική δέσμευση της ΕΕ θα ενίσχυε αποφασιστικά και τη διπλωματική προσπάθεια της Ουκρανίας για ειρήνη. Ωστόσο, στην ομιλία του ο ίδιος δεν επανέλαβε το ορόσημο του 2027 που είχε συζητηθεί στο παρελθόν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πακέτο χρηματοδότησης ύψους €90 δισ. της ΕΕ προς την Ουκρανία, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί «πραγματική οικονομική εγγύηση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητάς μας», υπογραμμίζοντας πως «αυτό πρέπει να υλοποιηθεί». Η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας, αλλά και το δάνειο των €90 δισ., παραμένουν μπλοκαρισμένα από την Κυβέρνηση του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Μετά τη συζήτηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία μη δεσμευτικό ψήφισμα υπέρ της Ουκρανίας, με 437 ψήφους υπέρ, 82 κατά και 70 αποχές. Το ψήφισμα καταδικάζει απερίφραστα τον πόλεμο της Ρωσίας ως κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θεωρεί τις ρωσικές και λευκορωσικές ηγεσίες υπεύθυνες για εγκλήματα πολέμου, κάνοντας αναφορά και στη συμμετοχή Ιράν και Βόρειας Κορέας, ξεκαθαρίζει ότι η ΕΕ δεν θα αναγνωρίσει ποτέ κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά.

Εξάλλου, οι Ευρωβουλευτές ζητούν οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία να συνοδεύεται από αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, συγκρίσιμες με εκείνες που προβλέπονται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και στο Άρθρο 42(7) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κείμενο στηρίζει πρωτοβουλίες ασφαλείας, ακόμη και τη δημιουργία δύναμης «καθησυχασμού» από δυτικούς συμμάχους, ζητά επιτάχυνση της ενσωμάτωσης της Ουκρανίας στην ενιαία αγορά της ΕΕ, ενώ καλεί για αύξηση της στρατιωτικής, πολιτικής και διπλωματικής στήριξης.

Στο ενεργειακό και κυρωτικό σκέλος, το Κοινοβούλιο στηρίζει αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενώ ζητά και τη σταδιακή εξάλειψη όλων των ρωσικών ενεργειακών εισαγωγών (πετρέλαιο, ουράνιο, πυρηνικά καύσιμα και σχετικές υπηρεσίες). Επιπλέον, ζητά τη μόνιμη απόσυρση των αγωγών Nord Stream, προτείνει απαγόρευση εισόδου στον χώρο Σένγκεν για Ρώσους στρατιωτικούς που συμμετείχαν στον πόλεμο, καθώς και την αναγνώριση της ομάδας Wagner και διαδόχων σχημάτων της ως τρομοκρατικών οργανώσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ