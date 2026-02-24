Ο ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain, Ασράφ Χακίμι, πρόκειται να δικαστεί για κατηγορία βιασμού, σύμφωνα με το γαλλικό ραδιοφωνικό δίκτυο France Info. Ο Χακίμι είναι επίσης αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Μαρόκου.

Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, αρνούμενος τις κατηγορίες.

«Σήμερα, μια κατηγορία για βιασμό αρκεί για να οδηγηθεί κάποιος σε δίκη, παρότι την αρνούμαι και όλα αποδεικνύουν ότι είναι ψευδής», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Αυτό είναι άδικο τόσο για τους αθώους όσο και για τα πραγματικά θύματα. Αναμένω με ψυχραιμία τη δίκη, η οποία θα επιτρέψει να αποκαλυφθεί δημόσια η αλήθεια».

Η εισαγγελία της Ναντέρ είχε ανοίξει έρευνα το 2023, έπειτα από καταγγελία για βιασμό εις βάρος του. Μέχρι στιγμής, ο εισαγγελέας δεν έχει προβεί σε περαιτέρω σχόλιο.



