Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, παρέστη σε δείπνο ιφτάρ στη Διοίκηση της 17ης Ταξιαρχίας Καταδρομών μαζί με στρατιωτικούς, οικογένειες πεσόντων και βετεράνους στην πόλη Μπαϊμπούρτ στη βόρεια Τουρκία, όπου απηύθυνε μήνυμα για το ρόλο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εντός και εκτός συνόρων.

Όπως τόνισε, «θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι οι συμπολεμιστές των αγαπημένων μας μαρτύρων και των γενναίων μας βετεράνων — οι γενναίοι μας στρατιώτες — φέρουν με υπερηφάνεια την ιερή παρακαταθήκη και την ένδοξη σημαία. Σήμερα, από τις επιχειρήσεις που διεξάγονται πέραν των συνόρων έως τη διασφάλιση της ασφάλειας των συνόρων, από την προστασία της Γαλάζιας και της Ουράνιας Πατρίδας μας έως τις διεθνείς αποστολές μας, οι πολυδιάστατες δραστηριότητές μας που εκτελούνται με επιτυχία αποτελούν τον σαφέστερο δείκτη αυτού του υψηλού αισθήματος καθήκοντος».

Άσκηση Steadfast Dart 2026

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε ειδική μνεία και στη συμμετοχή της Τουρκίας σε μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των τουρκικών δυνάμεων.

Όπως δήλωσε, «ως τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, συμμετείχαμε στη μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ, STEADFAST DART 2026. Εκπροσωπήσαμε τη χώρα μας και το ευγενές μας έθνος στο υψηλότερο επίπεδο. Για ακόμη μία φορά, επιδείξαμε τη δύναμη και την ισχύ των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και την ποιότητα των εγχώριων και εθνικών οπλικών μας συστημάτων. Επιδείξαμε επίσης πόσο έτοιμες για μάχη είναι οι χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές μας δυνάμεις. Για τον λόγο αυτό, ως τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας με όλη μας τη δύναμη, ώστε να φανούμε αντάξιοι του ευγενούς μας έθνους».