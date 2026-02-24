Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υποναύαρχο Γκιοκτσέν Φιράτ, επικεφαλής Σχεδιασμού Άμυνας και Διαχείρισης Έργων του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, επισκέφθηκε το Αρχηγείο του ελληνικού ναυτικού στο πλαίσιο του Σχεδίου Εφαρμογής 2025 για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης Τουρκίας–Ελλάδας.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκαν επαφές σε επίπεδο ηγεσίας και υπηρεσιακών αντιπροσωπειών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, μετά από εθιμοτυπική συνάντηση με τον αρχηγό στόλου του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας, αντιναύαρχο Σπυρίδωνα Λαγαρά, ακολούθησε συνάντηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών με επικεφαλής της ελληνικής πλευράς τον υποναύαρχο Νεκτάριο Γκόγκο, διευθυντή Επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού.

Η τουρκική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε επίσης την πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα και το Γραφείο Ακολούθου Άμυνας.