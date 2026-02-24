Το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μια συμφωνία με την Κίνα για την αγορά υπερηχητικών αντιπλοϊκών πυραύλων CM‑302, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters,. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν σχεδιαστεί για να πετούν χαμηλά και με υψηλή ταχύτητα, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευση και την άμυνα εναντίον τους, με εμβέλεια περίπου 290 χιλιομέτρων.

Οι συνομιλίες εντάθηκαν μετά από τον πόλεμο 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, ενώ υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας, επισκέφθηκαν την Κίνα για διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία θεωρείται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να απειλεί ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών πλοίων.

Η πιθανή μεταφορά όπλων αποτελεί μία από τις πιο προηγμένες στρατιωτικές συνεργασίες μεταξύ Κίνας και Ιράν και ενδέχεται να παραβιάζει το εκ νέου επιβληθέν εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ. Την ίδια στιγμή, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία φαίνεται να ενισχύουν τη στρατιωτική τους συνεργασία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει σημαντικές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή για να παρακολουθήσουν την κατάσταση.

Η συμφωνία αυτή, αν ολοκληρωθεί, αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες ισχύος στη Μέση Ανατολή και να δημιουργήσει νέες εντάσεις στον ναυτικό χώρο του Περσικού Κόλπου.

