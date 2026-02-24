«Είναι πραγματικά λυπηρό», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλας, για το μπλοκάρισμα από την Ουγγαρία τόσο του δανείου των €90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία όσο και του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Μιλώντας μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Δευτέρας είπε ότι «δεν είναι πραγματικά σύμφωνο με τη ρήτρα ειλικρινούς συνεργασίας που έχουμε στις Συνθήκες της Ένωσης». Με άλλα λόγια, όπως εξήγησε στους δημοσιογράφους, η στάση της Βουδαπέστης παραβιάζει στην πράξη την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας που προβλέπουν οι Συνθήκες.

Η ίδια συνέδεσε ευθέως το αδιέξοδο με τη γενικότερη πολιτική εικόνα της Ένωσης, επισημαίνοντας πως η αποτυχία συμφωνίας για τις νέες κυρώσεις στέλνει λάθος μήνυμα τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται. «Δυστυχώς, δεν καταλήξαμε σε συμφωνία για το 20ό πακέτο κυρώσεων. Αυτό είναι μια οπισθοδρόμηση και ένα μήνυμα που δεν θέλαμε να στείλουμε σήμερα», ανέφερε, λέγοντας ότι, παρά το μπλοκάρισμα, «η δουλειά συνεχίζεται».

Η Κάλας στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις έχουν ληφθεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και δεν θα έπρεπε να αμφισβητούνται εκ των υστέρων. «Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι η απόφαση που έλαβαν όλες οι χώρες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην προχωρά», σημείωσε, δείχνοντας ευθέως προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στρατηγικής, εφόσον η Ουγγαρία συνεχίσει να μπλοκάρει την εφαρμογή του δανείου. «Είχαμε ένα σχέδιο Α που αφορούσε τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Επομένως, εάν τώρα είναι το σχέδιο Β, ίσως τότε να πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτό. Μπορούμε πάντα να πάμε πίσω στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων», εάν αυτό επιτρέψει να φτάσουν τα χρήματα γρηγορότερα στην Ουκρανία, είπε.

Σε ό,τι αφορά τη δικαιολόγηση της ουγγρικής πλευράς, που συνδέει το βέτο με τη διακοπή ροών ρωσικού πετρελαίου, η κ. Κάλας είπε ότι «η Ρωσία βομβάρδισε τον αγωγό – και στην πραγματικότητα όχι μόνο τον αγωγό, αλλά και το 80% της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής», προσθέτοντας ότι «γι’ αυτό πρέπει να προχωρήσουμε με κυρώσεις, ώστε να πιέσουμε πραγματικά τη Ρωσία να σταματήσει».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διάσταση της εσωτερικής πολιτικής στην Ουγγαρία, εκφράζοντας αμφιβολία ότι η κοινωνία στηρίζει μια γραμμή που μπλοκάρει τη βοήθεια προς το Κίεβο. «Μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω, λαμβάνοντας υπόψη και την ιστορία της χώρας, ότι ο λαός της Ουγγαρίας θα υποστήριζε να μη βοηθηθεί ο λαός της Ουκρανίας που βρίσκεται σε ανάγκη» είπε.

