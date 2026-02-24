Σφοδρές αντιδράσεις και κύμα παραπληροφόρησης προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο θάνατος του διαβόητου Μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών Nemesio Oseguera Cervantes, γνωστού ως “El Mencho”, ηγετικής μορφής του Jalisco New Generation Cartel (CJNG).

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι ο 59χρονος σκοτώθηκε σε επιχείρηση των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας στην πολιτεία Jalisco, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αναρτήσεις που συνέδεαν το όνομά του με την influencer María Julissa.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που έγιναν viral, η νεαρή γυναίκα φερόταν να ήταν σύντροφός του και να έπαιξε ρόλο στη διαρροή πληροφοριών που οδήγησαν στον εντοπισμό του. Μάλιστα, αναρτήθηκε και φωτογραφία που παρουσιαζόταν ως «η τελευταία κοινή τους εικόνα», ενισχύοντας τη φημολογία.

🚨‼️ Sale A La Luz Publica La ultima foto de alias "mencho" 24 horas Antes De Su Deceso, donde se ve acompañado De La Creadora de contenido Para Adultos Maria Julissa, Quien Se Rumorea Fue Quien Dio Información A Las Autoridades Mexicanas De Su Paradero ‼️🚨

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές που να τεκμηριώνει σχέση της influencer με τον αρχηγό του καρτέλ ή εμπλοκή της στην επιχείρηση. Δημοσιεύματα διεθνών μέσων επισημαίνουν ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν συνοδεύονται από αποδείξεις.

Η ίδια η María Julissa προχώρησε σε δημόσια διάψευση, χαρακτηρίζοντας τις αναρτήσεις «ψευδείς» και «κατασκευασμένες», ενώ κάλεσε τους χρήστες να σταματήσουν τη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά της.

Ο θάνατος του El Mencho, ενός από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες στο Μεξικό και τις ΗΠΑ, θεωρείται κομβικό πλήγμα για το CJNG, αν και αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να πυροδοτήσει εσωτερικές συγκρούσεις και νέο κύμα βίας.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον ρόλο των social media στη γρήγορη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, ειδικά σε υποθέσεις υψηλού προφίλ που συγκεντρώνουν παγκόσμιο ενδιαφέρον.

