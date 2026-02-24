O Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, θα απευθύνει την Τρίτη ομιλία σε έκτακτη σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τέσσερα χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με χθεσινό δελτίο Τύπου του ΕΚ.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11:15 (ώρα Κύπρου), έχοντας απευθείας σύνδεση από το Κίεβο με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, με τους ευρωβουλευτές να συζητούν στη συνέχεια τις εξελίξεις στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και τη συνεισφορά της Ευρώπης για δίκαιη ειρήνη και βιώσιμη ασφάλεια στην Ουκρανία. Το δελτίο Τύπου τονίζει ότι η ψηφοφορία επί σχεδίου ψηφίσματος προγραμματίζεται για τις 12:30.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, υπογραμμίζει ότι η σύνοδος θα στείλει ένα «ισχυρό μήνυμα» για την αταλάντευτη δέσμευση της ΕΕ στο πλευρό της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, από τον Φεβρουάριο του 2022, η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζουν σταθερά την Ουκρανία, καταδικάζοντας την επίθεση της Ρωσίας, επιβάλλοντας κυρώσεις και παρέχοντας οικονομική, πολιτική, στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια. Τονίζεται ότι στις 11 Φεβρουαρίου το Κοινοβούλιο ενέκρινε δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία.

Το δελτίο Τύπου αναφέρει επίσης ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει ενισχύσει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία του με την Ουκρανία, μέσω της δημιουργίας μόνιμου γραφείου στο Κίεβο τον Σεπτέμβριο του 2025, επισκέψεων της Προέδρου Μέτσολα στο Κίεβο και στο ουκρανικό κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) και προηγούμενων ομιλιών του Προέδρου Ζελένσκι στην ολομέλεια.

Επιπλέον, τονίζεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει τις προσπάθειες της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, επαινώντας τις εξαιρετικές προσπάθειες της χώρας υπό δύσκολες συνθήκες, προτρέποντας τις ουκρανικές αρχές να διατηρήσουν τη μεταρρυθμιστική δυναμική και καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει ομάδα διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την ταχεία προώθηση της ένταξης.

Πηγή: ΑΠΕ