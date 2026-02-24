Αμείλικτη χιονοθύελλα με σφοδρούς ανέμους έπληξε τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, αποθέτοντας πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε ορισμένες περιοχές.

Οι αξιωματούχοι της Νέας Υόρκης κήρυξαν λήξη της χιονοκαταιγίδας στις 4:30 μ.μ. (ώρα Ανατ. Ακτής) και κάλεσαν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καθαρίσουν το χιόνι από τα πεζοδρόμια μπροστά από τις ιδιοκτησίες τους.

'Ανεμοι που έφτασαν έως και τα 130 χλμ./ώρα (80 mph) σε συνδυασμό με πυκνή χιονόπτωση έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ 'Αιλαντ και τη Μασαχουσέτη.

Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν φαινόμενα «λευκού πέπλου» (whiteout), με εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα.

Κυβερνήτες σε οκτώ πολιτείες και αρκετές μεγάλες πόλεις κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοινώθηκαν απαγορεύσεις μη αναγκαίων μετακινήσεων για το Νιου Τζέρσεϊ, την περιοχή της Νέας Υόρκης και τμήματα της Μασαχουσέτης. Αν και ορισμένες έχουν πλέον αρθεί, οι αξιωματούχοι συνέχισαν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τους δρόμους.

Η χιονοθύελλα ήταν η ένατη μεγαλύτερη στην ιστορία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με αρχεία που χρονολογούνται από το 1869, μετέδωσε το CBS News New York.

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, τουλάχιστον 50 εκ. χιονιού είχαν καταγραφεί στο Σέντραλ Παρκ, ενώ περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς έφτασαν περίπου τα 51 εκ. Στο Λονγκ 'Αιλαντ και το Σέντραλ 'Αισλιπ καταγράφηκαν 79 εκ, ενώ πολλές περιοχές στο Νιου Τζέρσεϊ μέτρησαν τουλάχιστον 60 εκ. χιονιού.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μάμντανι κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια της χιονόπτωσης. Ακύρωσε τα μαθήματα στα σχολεία τη Δευτέρα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που περιλάμβανε καθολική απαγόρευση μετακινήσεων στην πόλη, η οποία άρθηκε γύρω στο μεσημέρι. Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη.

«Παρότι η απαγόρευση μετακινήσεων έχει αρθεί, οι συνθήκες στους δρόμους παραμένουν επικίνδυνες», δήλωσε ο Μάμντανι.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ λόγω της χιονοθύελλας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε περίπου 100 μέλη της Εθνοφρουράς.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, η κυβερνήτης Μίκι Σέριλ κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και για τμήματα της νότιας Νέας Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μόρα Χίλι ζήτησε την ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς. «Πρόκειται για σοβαρή καταιγίδα. Είναι μία που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη», δήλωσε.

To those who are saying this isn’t a blizzard...well, this is a blizzard

🌬️❄️❄️❄️ New York City #blizzard2026 pic.twitter.com/dJMstJbgp3 — New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026

Ο δήμαρχος της Βοστώνης Μισέλ Γου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά Δευτέρα και Τρίτη.

Η απαγόρευση μετακινήσεων στο Ρόουντ 'Αιλαντ θα παραμείνει σε ισχύ, ενώ η κατάσταση θα επανεξεταστεί το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Νταν ΜακΚι.

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις βρίσκονταν χωρίς ρεύμα έως το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με το PowerOutage.us, κυρίως στη Μασσαχουσέτη και το Νιου Τζέρσεϊ.

Το ΝΒC μετέδωσε ότι περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρη τη βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές στο Atlantic City κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ιδίως σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω της χιονοκαταιγίδας σε Ν. Υόρκη, Βοστώνη και Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν ευέλικτες πολιτικές επανέκδοσης εισιτηρίων χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η Delta ανακοίνωσε ακυρώσεις σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης. Η American Airlines δήλωσε ότι εργάζεται για την επανεκκίνηση των δρομολογίων μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πάνω από 3.400 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και περισσότερες από 5.600 τη Δευτέρα, σύμφωνα με το FlightAware. Για την Τρίτη είχαν ήδη ακυρωθεί πάνω από 1.700 πτήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ