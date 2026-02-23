Τη δράση δυτικών μυστικών υπηρεσιών και ειδικά της Βρετανίας διακρίνουν πίσω από την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέεφ, δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB, διαδόχου της KGB) Αλεξάντρ Μπόρντνικοφ.

«Κατανοούμε απόλυτα ότι παραγγελιοδότες είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και πίσω τους στέκονται τρίτες χώρες, για τις οποίες έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, για το ότι δηλαδή οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες δρουν υπό την καθοδήγηση ή με τη συνδρομή δυτικών μυστικών υπηρεσιών. Βλέπουμε το βρετανικό ίχνος πρωτίστως εδώ», δήλωσε ο Α. Μπόρντνικοφ στη ρωσική δημόσια τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της FSB, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις δύο ανδρών, που ομολόγησαν την πράξη τους και τη συνεργασία τους με ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Μάλιστα σχετικά βίντεο έχουν ήδη προβληθεί δημόσια στη Ρωσία, ενώ μία γυναίκα, φερόμενη συνεργός κατά την απόπειρα της 6ης Φεβρουαρίου, κατόρθωσε να διαφύγει στην Ουκρανία.

Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται, σύμφωνα με τον Α. Μπόρντνικοφ, ο οποίος τόνισε με νόημα στη ρωσική τηλεόραση ότι «δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε».

Ο αντιστράτηγος Αλεξέεφ, υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του ρωσικού Γενικού Επιτελείου της μυστικής υπηρεσίας του ρωσικού στρατού, δέχθηκε πυρά, καθώς έβγαινε από την κατοικία του, τραυματίστηκε, αλλά τώρα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.



Πηγή: ΚΥΠΕ