Τέσσερα μέλη των συριακών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους στη Ράκα, την πόλη που πρόσφατα έθεσε υπό τον έλεγχό της η Δαμασκός, μετά την αποχώρηση των Κούρδων, μετέδωσε το πρακτορείο SANA.

Η επίθεση, η δεύτερη σε ισάριθμες ημέρες, έγινε αφού το ΙΚ κάλεσε το Σάββατο τους υποστηρικτές του να αψηφήσουν τις νέες συριακές αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, στόχος της επίθεσης ήταν ένα οδόφραγμα ελέγχου. Ένας από τους δράστες σκοτώθηκε επίσης. Την Κυριακή, σε άλλη επίθεση στην ίδια περιοχή, είχε σκοτωθεί άλλο ένα μέλος του ΙΚ.

Η Ράκα ήταν η ντε φάκτο «πρωτεύουσα» του χαλιφάτου που ίδρυσε το ΙΚ, το οποίο κατέρρευσε το 2019, υπό την πίεση των κουρδικών δυνάμεων, με τη στήριξη του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού. Η οργάνωση διατηρεί ωστόσο πυρήνες «εν υπνώσει» στη συριακή έρημο.

Αποχωρούν οι αμερικανικές δυνάμεις

Σήμερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την εκκένωση μιας βάσης τους στη βορειοανατολική Συρία και σκοπεύουν να φύγουν από τη χώρα μέσα σε έναν μήνα, ανέφεραν τρεις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες αποχωρούν από τη βάση του Κασράκ, στην επαρχία Χασάκα, το τελευταίο προπύργιο των Κούρδων, είπε ένας Κούρδος αξιωματούχος.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μια φάλαγγα αποτελούμενη από δεκάδες φορτηγά, φορτωμένα με τεθωρακισμένα και προκατασκευασμένα κτίσματα, να κατευθύνεται προς τα σύνορα με το Ιράκ.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποχωρήσει από δύο βάσεις τους, την Αλ Τανφ και την Αλ Σαντάντι, στη νοτιοανατολική και βορειοανατολική Συρία αντίστοιχα.

«Μέσα σε έναν μήνα θα αποσυρθούν πλήρως από τη Συρία, δεν θα υπάρχει πλέον (αμερικανική) στρατιωτική παρουσία, είπε στο AFP ένας Σύρος κυβερνητικός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Περίπου 1.000 στρατιώτες στάθμευαν σε αυτές τις βάσεις που ιδρύθηκαν σε περιοχές τις οποίες δεν ήλεγχε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από τον συνασπισμό δυνάμεων του σημερινού προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα. Από αυτές τις βάσεις οι ΗΠΑ εξαπέλυαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ