Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με την επιβολή «πολύ πιο υψηλών» δασμών τις χώρες που θα θελήσουν «να παίξουν» με τις συνέπειες της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για το θέμα.

«Ολες οι χώρες που θα ήθελαν "να παίξουν" με την γελοία απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν "κλέψει" τις Ηνωμένες Πολιτείες επί σειρά ετών, ή ακόμη και δεκαετιών, θα αντιμετωπίσουν δασμούς πολύ πιο υψηλούς, και ακόμη χειρότερους από αυτούς που αποδέχθηκαν πρόσφατα», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ