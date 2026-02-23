Συνελήφθη σήμερα το πρωί στο Μιλάνο, ο Ιταλός αστυνομικός Καρμέλο Τσιντουρίνο, σαράντα ενός ετών, με την κατηγορία ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως του εικοσιοκτάχρονου Μαρoκινού Αμπντελραχίμ Μανσούρι, ο οποίος δολοφονήθηκε σε πάρκο της ευρύτερης περιοχής του Μιλάνου, στις 26 Ιανουαρίου.

Ο Μανσούρι διακινούσε ναρκωτικά και ο αστυνομικός υποστήριξε ότι τον πυροβόλησε θανάσιμα για να μπορέσει να σωθεί, διότι ο Μαροκινός τον απειλούσε με περίστροφο. Η εισαγγελική έρευνα έδειξε ότι ο εικοσιοκτάχορονος δεν οπλοφορούσε και ότι, μετά την δολοφονία, ο Τσιντουρίνο φέρεται να ακούμπησε κοντά στο πτώμα του ένα πλαστικό περίστροφο. Ο νεαρός θα μπορούσε να σωθεί, αλλά για πάνω από μια ώρα δεν του παρασχέθηκε καμία βοήθεια. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Τύπο, ο αστυνομικός φέρεται να απαιτούσε από τον διακινητή, την καταβολή διακοσίων ευρώ και πέντε γραμμαρίων κοκαΐνης, σε καθημερινή βάση, ως ένα είδος «δασμού προστασίας».



Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, o συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να είχε θέσει «υπό την προστασία του» και δυο Ιταλούς διακινητές ναρκωτικών, οι οποίοι ζουν στην πολυκατοικία όπου μένει και ο ίδιος. «Πρόκειται για ιστορία που μας προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη, αλλά δεν θα υπάρξει κανενός είδους ευνοϊκή μεταχείριση», δήλωσε ο υπεύθυνος της αστυνομίας του Μιλάνου. Αναμένεται, τώρα, να εξακριβωθεί η θέση συναδέλφων του Τσιντουρίνο οι οποίοι αρχικά προσπάθησαν να τον καλύψουν και στην συνέχεια-κατά την διάρκεια των ανακρίσεων- παραδέχθηκαν ότι η ζωή του δεν είχε τεθεί σε κίνδυνο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ